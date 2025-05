WhatsApp migliora l’esperienza utente: navigazione interna per iOS

WhatsApp introduce un’importante novità per gli utenti iOS che utilizzano la versione beta dell’app. Con l’aggiornamento 25.14.10.72, alcuni possessori iPhone infatti ora potranno aprire link aziendali direttamente all’interno dell’applicazione, evitando così il passaggio forzato a un browser esterno.

WhatsApp: l’ultima innovazione rilasciata su iOS

Questa novità, già presente su Android, semplifica notevolmente l’interazione con i contenuti condivisi nelle chat, soprattutto in ambito lavorativo o commerciale. In precedenza, cliccare su un link comportava l’uscita temporanea da WhatsApp, con conseguente interruzione della conversazione in corso. Ma ad sso il contenuto viene visualizzato senza abbandonare l’interfaccia dell’app, a condizione però che il sito rispetti due criteri. Ovvero utilizzi il protocollo HTTPS e appartenga a un’attività commerciale che soddisfi specifici requisiti stabiliti dalla piattaforma.

Non si tratta però di un’imposizione. In quanto l’utente ha comunque la possibilità di scegliere se aprire il collegamento nel proprio browser predefinito. L’opzione si trova nel menu a tre punti, in alto a destra. Si tratta quindi di un’aggiunta pensata per migliorare la flessibilità e la fluidità nell’uso quotidiano dell’app. Attualmente disponibile per un gruppo ristretto di beta tester, la funzione sarà presto estesa a tutti, con il rilascio nella versione stabile previsto entro poche settimane.

Android si colora: nuove emoji nella tastiera ufficiale

Mentre su iOS arriva una funzione utile, su Android l’ attenzione si sposta sulla comunicazione visiva. Con l’aggiornamento alla beta 2.25.15.6, WhatsApp arricchisce la propria tastiera ufficiale introducendo otto nuove emoji, tutte appartenenti allo standard Unicode 16.0. Queste icone erano già visibili per chi riceveva messaggi da iPhone o utilizzava tastiere di terze parti aggiornate, ma ora sono state integrate direttamente nell’app.

Tra le novità figurano una faccia stanca, una vanga, un ortaggio con radice, un’arpa e persino la bandiera dell’isola di Sark. Simboli curiosi e vari, pensati per rendere le conversazioni ancora più espressive e personali. Tale integrazione non solo migliora l’estetica delle conversazioni, ma garantisce anche che ogni persona, a prescindere dal dispositivo, possa accedere agli stessi strumenti di comunicazione. Anche per Android, come per iOS, le novità sono attualmente limitate al canale beta, ma saranno presto disponibili per tutti nella versione definitiva.