OnePlus Nord 5, ecco i primi dettagli sulle specifiche

Oltre alla serie di smartphone OnePlus Ace 5, sembra che il produttore tech OnePlus sia al lavoro su un nuovo smartphone della gamma OnePlus Nord. Ci stiamo riferendo in particolare al nuovo OnePlus Nord 5. Di quest’ultimo sono da poco emersi i primi dettagli tecnici, grazie ai rumors e ai leaks pubblicati in queste ore da un noto leaker sul social network X. Vediamo qui di seguito i dettagli.

OnePlus Nord 5, emergono i primi dettagli tecnici di questo nuovo device

In queste ultime ore sono emersi alcuni rumors e leaks riguardanti il prossimo smartphone di punta del produttore tech OnePlus. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo OnePlus Nord 5. Quest’ultimo sarà il successore del precedente modello OnePlus Nord 4, annunciato sul mercato mobile ormai un anno fa.

https://x.com/Gadgetsdata/status/1917838131820192023

In particolare, il noto leaker @Gadgetsdata ha rivelato numerose delle sue presunte specifiche tecniche tramite un post sul social network X. Stando a quanto rivelato dal leaker, il prossimo smartphone dell’azienda potrà contare sulla presenza di un display con tecnologia OLED. Sarà un pannello con i bordi piatti con una risoluzione elevata pari a 1.5K e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Tra i suoi punti di forza sembra che ci sarà l’autonomia. A detta del leaker, infatti, il nuovo device potrà contare sulla presenza di una batteria davvero esagerata pari a ben 7000 mah di capienza. Quest’ultima sembra che potrà essere comunque ricaricata in tempi piuttosto rapidi, grazie al supporto alla ricarica rapida da addirittura 100W. Il comparto fotografico dovrebbe includere un sensore fotografico principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine e un sensore ultra-grandangolare da 8 MP, mentre la selfie camera dovrebbe essere da 16 MP.

Tra le altre caratteristiche, dovremmo aspettarci il soc MediaTek Dimensity 9400e, un sensore IR, un sensore biometrico in-display, un doppio speaker, una backcover in vetro ed un frame laterale in plastica. Ovviamente questi sono solo rumors per ora, dovremo attendere per avere delle conferme.