NVIDIA RTX 5060 Ti 8 GB: una scelta che delude la fascia media

Mentre la versione da 16GB della nuova GeForce RTX 5060 Ti si difende bene anche in contesti competitivi, la sorella minore da 8GB presenta limiti preoccupanti, specialmente quando viene utilizzata su uno slot PCIe 4.0. Un test approfondito condotto dalla redazione tedesca di ComputerBase ha infatti rivelato una perdita media di prestazioni del 10%, che si amplifica in alcuni titoli particolarmente esigenti. Il problema è legato principalmente alla banda passante ridotta combinata con una dotazione di memoria ormai insufficiente per i giochi moderni.

NVIDIA RTX 5060: memoria insufficiente e vecchie piattaforme, la ricetta del fallimento

La prova è stata condotta utilizzando due configurazioni identiche, variando solamente lo standard PCIe della scheda madre, prima con PCIe 5.0, poi con PCIe 4.0. Con risoluzione 1440p, la media dei frame rate è passata da 59,4 fps a 55,82fps. Anche i dati dell’“1% Low”, che indicano le situazioni più gravose per la GPU, hanno subito un calo, passando da 47,1fps a 43,93fps. Tali differenze, pur non enormi, diventano molto più importanti in contesti specifici. Final Fantasy XVI, ad esempio, ha mostrato un calo del 20% tra le due versioni di PCIe. Mentre giochi come Dragon Age: The Veilguard sono diventati virtualmente ingiocabili, con un crollo da 34 fps a 4,8fps.

Ciò che rende la situazione ancora più critica è il target della scheda. In quanto la RTX 5060 Ti da 8GB è pensata per la fascia medio-bassa del mercato. Si rivolge quindi a utenti che aggiornano meno frequentemente il proprio PC e che, spesso, utilizzano ancora schede madri con supporto solo per PCIe 4.0. Ciò significa che molti acquirenti si troveranno fin da subito con prestazioni inferiori, pur avendo speso oltre 400€ per una scheda di nuova generazione.

La decisione di commercializzare una versione da 8GB quindi oggi sembra essere controproducente. La differenza di prezzo con la variante da 16GB non è sufficiente a giustificare un simile compromesso. A peggiorare la situazione c’è l’attuale contesto videoludico, sempre più affamato di risorse grafiche. Anche titoli non recentissimi iniziano a soffrire con dotazioni di VRAM sotto i 12GB. Insomma, la RTX 5060 Ti da 8 GB, più che un’opportunità accessibile, rischia di diventare un prodotto da evitare.