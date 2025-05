Google, Gemini permette finalmente di caricare più immagini insieme

Google sta distribuendo in queste ore una novità interessante per chi utilizza Gemini Advanced: la possibilità di caricare più immagini contemporaneamente all’interno dello stesso prompt. Si tratta di una funzione che può aprire nuove possibilità creative e di analisi, anche se al momento la disponibilità è limitata a un numero ristretto di utenti.

La segnalazione arriva direttamente da Reddit, dove l’utente Gaiden206 ha condiviso uno screenshot che mostra come abbia utilizzato questa novità per combinare tre immagini diverse in un’unica scena generata da Gemini. Il prompt utilizzato prevedeva un crossover tra personaggi appartenenti a universi molto diversi: Spider-Man, Willy Wonka e Ryu di Street Fighter.

A giudicare da ciò che è emerso fino a ora, la nuova funzione è già supportata dalla versione 2.0 Flash di Gemini Advanced. Non è però chiaro se si tratti di un’esclusiva temporanea per gli abbonati oppure se, in futuro, sarà resa disponibile anche per chi utilizza la versione gratuita dell’assistente.

Una funzione utile per creare, analizzare e identificare: Gemini ora diventa ancora più funzionale

Poter caricare più immagini nello stesso prompt significa offrire all’intelligenza artificiale un contesto visivo più ampio, utile in molte situazioni. Ad esempio, nel caso di identificazione di piante o oggetti, fornire più prospettive può aiutare Gemini a restituire una risposta molto più accurata. Lo stesso vale per progetti creativi, modifiche grafiche o richieste complesse legate al confronto tra elementi.

Come spesso accade con le novità di Google, anche questa è in fase di rilascio graduale. Quindi, se l’opzione non è ancora visibile sul proprio account, non significa che non arriverà: basta solo attendere un altro po’.

Chi è abbonato a Gemini Advanced può già verificare l’eventuale presenza della funzione accedendo al pannello di caricamento immagini: se si ha la possibilità di aggiungerne più di una, allora l’aggiornamento è stato già attivato sul proprio profilo.