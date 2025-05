Nintendo: nuova disputa legale con Genki in tribunale

Una nuova questione legale sta coinvolgendo Nintendo in prima persona. Il punto di partenza della questione riguarda l’ultimo CES 2025. Durante tale evento l’attenzione di tutti si è focalizzata sulla nuova attesissima console di Nintendo: la Switch 2. L’evento è stato terreno fertile per svariati rumor. Tra i casi più eclatanti figura quello dello stand di Genki, un noto produttore di device da gaming. Quest’ultimo ha esposto pubblicamente una serie di accessori apparentemente compatibili con Switch 2, accompagnati da un modello della console. Quel mock-up si è poi rivelato estremamente simile al design reale del dispositivo. Alimentando dubbi e sospetti sull’origine delle informazioni in possesso dell’azienda.

Nintendo: cosa è accaduto con lo stand di Genki?

La questione si è trasformata in un problema legale non indifferente. Nintendo, infatti, ha deciso di agire per vie ufficiali, depositando una denuncia contro Genki lo scorso 2 maggio. Le accuse sono pesanti: violazione del copyright, concorrenza sleale e pubblicità ingannevole. Secondo quanto dichiarato da Nintendo, Genki avrebbe ottenuto l’accesso al prototipo di Switch 2 in modo illecito, utilizzandolo per sviluppare e mostrare accessori che potrebbero far credere al pubblico di essere ufficialmente approvati da Nintendo.

Il pericolo, secondo l’azienda è che i consumatori possano fraintendere l’origine degli accessori. Attribuendo eventuali malfunzionamenti o problemi di compatibilità alla stessa Nintendo. Per tale motivo, la compagnia ha chiesto l’immediata sospensione della vendita di tali prodotti, compresi quelli già esposti al CES. Insieme ad un risarcimento per i danni già subiti a livello d’immagine e commerciale.

Da parte sua, Genki ha rilasciato una dichiarazione cauta, affermando di non voler interrompere le vendite e annunciando anzi nuove presentazioni. Pur non entrando nel merito delle accuse, l’azienda ha lasciato intendere di voler continuare a operare nel settore con i propri tempi e metodi. Considerando le premesse, non resta che attendere e scoprire quali saranno i riscontri derivati dalla nuova disputa legale.