Motorola Moto G85 al 47% di SCONTO su Amazon, il prezzo è FOLLE

Il prezzo di vendita di Motorola Moto G85 è davvero uno dei più bassi che effettivamente abbiamo mai visto, un risparmio superiore al normale per uno degli smartphone della fascia medio-bassa tra i più richiesti ed apprezzati da parte del pubblico. Il prodotto è caratterizzato dalla presenza di un display pOLED da 6,67 pollici di diagonale, un pannello con risoluzione FullHD+ che può affidarsi ad un refresh rate fino a 120Hz, leggermente curvo sui bordi, ma con le cornici praticamente inesistenti.

Il processore posto al suo interno è il Qualcomm Snapdragon 6s Gen3, octa-core con frequenza di clock a 2,2GHz, affiancato dalla GPU Adreno 619, con una piccola chicca: la memoria interna, in questo caso da 256GB, è espandibile con l’ausilio della microSD. Completano la configurazione 8GB di RAM, più che sufficienti per godere comunque di prestazioni generalmente più che bilanciate per la fascia di prezzo. La batteria è un componente da 5000 mAh, con supporto alla ricarica super rapida, per poter tornare ad utilizzare il device in poco tempo, senza rinunce particolari.

Se volete i codici sconto Amazon gratis sul vostro smartphone, con i prezzi scontatissimi e le offerte speciali, andate subito ad iscrivervi gratuitamente al canale Telegram dedicato.

Motorola Moto G85: che offerta e che prezzo basso su Amazon

Una spesa così bassa non ci saremmo mai aspettati di vederla, la promozione attivata in questi giorni su Amazon è davvero interessante, e propone all’utente uno sconto del 47% applicato in modo completamente automatico sull’acquisto di un Motorola Moto G85 che riesce a contraddistinguersi dalla massa, proprio con una spesa finale da sostenere di soli 176 euro, contro i 329 euro previsti in origine. Andate subito a questo link per l’acquisto.

Nella parte posteriore dello smartphone non è possibile trovare un comparto fotografico troppo importante, più precisamente parliamo della presenza di due sensori differenti tra loro, di cui il principale è da 50 megapixel, che supporta uno scatto con risoluzione di 8165 x 6124 pixel.