I conti correnti di tantissimi italiani bucati con un semplice messaggio

D’ora in avanti, quando utilizzerete WhatsApp, dovrete prestare ancora più attenzione rispetto al passato, il numero di truffe online che sfruttano il noto social di messaggistica istantanee sta crescendo in maniera importante soprattutto negli ultimi mesi dal momento che i truffatori si sono resi conto che utilizzare l’applicazione consente di attaccare una platea di utenti molto più vasta rispetto ai metodi convenzionali e ovviamente il pericolo si sta diffondendo a macchia d’olio coinvolgendo un sempre crescente numero di persone.

I truffatori ogni giorno infatti mettono in scena truffe diversificate che ovviamente sono pensate per ingannare la vittima in modo decisamente subdolo per poi massimizzare il profitto, recentemente in Italia si è diffusa per l’appunto una nuova truffa che non solo utilizza WhatsApp ma anche le videochiamate disponibili all’interno dell’applicazione con l’obiettivo di svuotare il conto corrente della vittima che ci casca, scopriamo insieme come funziona nel dettaglio in modo da poterci difendere con efficacia.

Un messaggio e poi la truffa

Nello specifico, la truffa esordisce con un semplice messaggio da parte dei truffatori che contattano la vittima con l’obiettivo di derubarla, i truffatori si spacciano per la sua banca e la avvisano della necessità di recapitare un messaggio davvero molto urgente che può essere consegnato solo tramite una video chiamata, una volta convinta la vittima ad effettuare questa video chiamata, poi la inducono ad attivare la condivisione dello schermo e ad effettuare l’accesso presso la loro pagina Internet banking, in questo modo sarà facile registrare le credenziali di accesso per poi usarle in un secondo momento a proprio piacimento per derubare la vittima, di conseguenza se anche voi doveste essere contattati nel medesimo modo, la cosa migliore da fare, ovviamente e non rispondere, bloccare tutto immediatamente sul nascere.

Ricordate di restare sempre informati sui metodi di truffa online utilizzati nel corso del tempo, conoscerli e essenziale per non cascare nel tranello.