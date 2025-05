L’offerta Kena Mobile che cambia le regole del gioco: 230GB al mese a 6,99€

Un’offerta pensata per chi vuole tutto, subito, e senza complicazioni. Kena Mobile lancia la promozione “Promo Rush 130” al costo di 6.99€ al mese, riscrivendo le regole della telefonia low cost. Attivando la ricarica automatica, i Giga mensili passano da 130 a 230 senza aumenti di prezzo. Il primo mese non si paga e, grazie all’azzeramento del contributo di attivazione (normalmente di 3€), l’utente può iniziare a usare il servizio senza spese iniziali, a condizione di accettare i consensi commerciali.

Libertà totale e gestione autonoma: l’app Kena semplifica tutto

Includere minuti illimitati verso tutti e 200 SMS ogni mese rafforza il valore dell’offerta. A ciò si aggiungono 9GB per la navigazione in Europa, opzione che rende questa tariffa particolarmente adatta per chi viaggia molto. La rete Kena, supportata da TIM, consente una navigazione in 4G fino a 60Mbps in download e 30Mbps in upload. La SIM è gratuita e compatibile con il VoLTE, il servizio voce su rete 4G, utilizzabile su dispositivi abilitati.

La forza dell’offerta non risiede però solo nel prezzo, ma anche nella flessibilità. Il cliente infatti può modificare i consensi dati in qualsiasi momento senza conseguenze economiche. In più, non è previsto alcun vincolo contrattuale, di conseguenza, chi sceglie Kena può uscirne quando vuole. Grazie alla funzione “Restart”, si può anticipare il rinnovo dell’offerta prima della scadenza mensile e tornare subito a utilizzare tutti i servizi inclusi. Questa funzione modifica automaticamente la data di rinnovo mensile, adattandosi ai bisogni del singolo.

La gestione è interamente digitale, tramite l’app MyKena. Qui si controlla il credito, si acquistano nuove promozioni e si effettuano ricariche anche per altri numeri. La ricarica automatica è attivabile con carta di credito, PayPal o direttamente al momento dell’acquisto. L’offerta è accessibile per chi attiva un nuovo numero o effettua la portabilità da vari operatori, tra cui Iliad, Poste Mobile, Fastweb, Lycamobile e molti altri.