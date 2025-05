iPhone 18, Apple cambia tutto: due modelli in autunno e due in primavera

Una scelta che, se confermata, segnerebbe una svolta storica. Apple starebbe valutando di modificare radicalmente il calendario di lancio dei suoi iPhone, separando i modelli Pro da quelli base. Secondo quanto riportato da The Information, tre fonti vicine alla catena di approvvigionamento avrebbero svelato i piani dell’azienda: nel 2026 arriveranno prima i top di gamma, mentre gli iPhone 18 base slitteranno addirittura alla primavera del 2027. Potrebbero esserci quindi dei cambiamenti radicali che interesseranno tutti gli utenti del mondo a partire dal prossimo anno in poi.

Un cambio dettato da più fattori: iPhone pronto a cambiare spartito

Fino ad oggi Apple ha sempre presentato l’intera linea iPhone nello stesso periodo, a settembre. Ma con l’arrivo del primo pieghevole, previsto nel 2026, le cose potrebbero cambiare. Per non sovraccaricare la filiera produttiva, già sotto pressione per via della delicata transizione dalla Cina all’India, l’azienda potrebbe aver deciso di scaglionare i lanci.

L’India, infatti, è sempre più centrale nei piani di Cupertino. A causa delle tensioni geopolitiche e dei dazi verso la Cina, Apple sta cercando di delocalizzare parte della produzione. Aggiungere alla lineup anche un dispositivo pieghevole comporta nuove sfide logistiche e tecniche, che rischiano di rendere troppo complesso il classico lancio simultaneo in autunno.

I modelli coinvolti e i possibili nomi

Secondo le indiscrezioni, a subire lo slittamento sarebbe proprio l’iPhone 18 base, che potrebbe arrivare in primavera 2027 insieme alle presunte varianti iPhone 18 Air e iPhone 18e. Resta da chiarire se Apple intenda adottare una cadenza annuale anche per la versione più economica, una svolta rispetto a quanto fatto in passato con la serie SE.

Al momento non c’è nulla di ufficiale, ma è evidente che un cambiamento simile richiederà mesi di preparazione e test. Non è escluso, inoltre, che una volta stabilizzata la produzione in India, Apple possa tornare al lancio unificato a settembre, come da tradizione.