Opera rivoluziona la gestione delle schede su Android

Il mondo della navigazione mobile cambia volto con l’ultimo aggiornamento di Opera per Android. La versione 89 del browser introduce infatti una nuova gestione delle schede, pensata per chi desidera mantenere l’ordine anche con decine di pagine aperte. Non si tratta però solo di un restyling grafico, in quanto il sistema è stato completamente ridisegnato per offrire flessibilità e controllo. Le nuove visualizzazioni disponibili sono carosello, griglia e lista e consentono agli utenti di scegliere il layout più adatto alle proprie abitudini.

Il vero cuore dell’aggiornamento è però rappresentato dalle Tab Islands. Ovvero un sistema di organizzazione delle schede che consente di raggrupparle manualmente o in modo automatico. Bastano pochi gesti per farlo. Bisogna solo trascinare una scheda sopra un’altra per creare un’isola tematica o tenere premuto un link per aprirlo in un nuovo gruppo. Le isole possono essere rinominate, spostate, personalizzate, offrendo così una gestione molto più intuitiva delle sessioni di navigazione.

Opera: trent’anni di innovazione, lo sguardo sempre avanti

Oltre alla riorganizzazione visiva, Opera ha introdotto funzionalità che migliorano anche la sua usabilità. La ricerca tra le schede aperte, attivabile con l’icona della lente, permette di trovare in un attimo quella giusta, anche quando se ne hanno molte attive. Una novità molto utile riguarda il recupero delle schede chiuse. Infatti con un semplice gesto è possibile visualizzarne fino a cento, rendendo più facile tornare indietro senza dover cercare nella cronologia. Anche l’audio è sotto controllo. Ora sarà possibile silenziare singole schede, evitando suoni molesti da pagine lasciate in background.

Non è la prima volta che Opera anticipa i tempi. Già nel 1996 aveva introdotto la prima forma di gestione a schede, quando gli altri browser si affidavano ancora a una finestra per ogni pagina. Il sistema attuale, nato nel 2000, è oggi uno standard del settore. Insomma, con questo aggiornamento, l’azienda consolida, ancora una volta, il suo ruolo di pioniere nella progettazione di esperienze web su dispositivi mobili.

Lo confermano anche i dati raccolti internamente. Esattamente il 25% degli utenti di Opera su Android tiene aperte oltre trenta schede contemporaneamente. Di fronte a questa evidenza, l’azienda ha sviluppato uno strumento capace di gestire la complessità senza sacrificare la semplicità. Stefan Stjernelund, Vicepresidente del prodotto per Opera Android, ha dichiarato che l’intero aggiornamento è nato ascoltando le richieste degli utenti. Il risultato è quindi un browser che non si limita a navigare, ma accompagna attivamente chi lo utilizza, aiutandolo a restare concentrato e sempre organizzato.