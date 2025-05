NotebookLM ora parla italiano: la funzione “Audio Overviews” di Google si apre al mondo

La rivoluzione di NotebookLM arriva in Italia. Lo strumento di Google per la gestione intelligente degli appunti ha finalmente abbattuto la barriera linguistica che finora lo confinava a un pubblico esclusivamente inglese. A partire dal 30 aprile 2025 infatti, la funzione “Audio Overviews“, che trasforma testi e documenti in pratici podcast AI, è disponibile anche in italiano insieme a oltre cinquanta lingue tra cui hindi, turco, afrikaans e spagnolo.

NotebookLM: una funzione che rivoluziona l’ascolto e la produttività

Si tratta di un aggiornamento che cambia notevolmente il modo in cui le persone possono interagire con i propri contenuti. “Audio Overviews“, già apprezzata per la sua capacità di sintetizzare le fonti in dialoghi dinamici tra due voci virtuali, offre ora un’esperienza più inclusiva e accessibile. L’introduzione del multilinguismo ad esempio, anche se in versione beta, apre nuove possibilità a studenti, professionisti e semplici appassionati di tecnologia.

Per attivare una lingua diversa dall’inglese è sufficiente accedere al sito di NotebookLM, cliccare su “Impostazioni” e selezionare la voce “Lingua di output” dal menu a tendina. Se non si effettua alcuna modifica, l’IA continuerà a utilizzare la lingua predefinita dell’account Google dell’utente. Il lancio della nuova funzionalità sarà graduale e potrebbe richiedere qualche giorno per raggiungere tutti.

Introdotta alla fine del 2024, la funzione “Audio Overviews” ha saputo distinguersi per il suo approccio originale all’apprendimento. In quanto converte testi in podcast interattivi, rendendo lo studio più fluido e compatibile con la vita quotidiana. Non è più necessario stare davanti allo schermo, poiché si potrà ascoltare un riassunto mentre si cammina, si guida o si cucina. NotebookLM non ha ancora la popolarità di strumenti come Google Drive o Notion, ma la sua crescita è continua. La sua affidabilità lo rende uno strumento sempre più scelto da ricercatori e studenti. Google ha anche esteso questa funzione a GoogleDocs e al suo sistema AI Gemini, creando un sistema sempre più ricco. Insomma, l’integrazione di nuove lingue rappresenta un passo strategico verso la diffusione mondiale di NotebookLM.