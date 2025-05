Una nuova era per Telegram: sicurezza e velocità nelle chiamate di gruppo

Telegram continua il suo percorso di rinnovamento, puntando a migliorare in modo significativo l’esperienza utente. L’aggiornamento di aprile 2025 introduce una funzione che cambierà il modo in cui comunichiamo in gruppo. Ora infatti le chiamate vocali e video, saranno più semplici da avviare e accessibili a tutti. Grazie alla crittografia end-to-end, ogni conversazione sarà protetta da occhi esterni, senza la necessità di creare una chat specifica. Questa nuova modalità è pensata per chi ha bisogno di organizzare riunioni veloci, anche all’ultimo minuto, con amici o colleghi.

Più potere alle aziende con Telegram Premium e automazioni AI

Il sistema aggiornato consente l’aggiunta di fino a 200 partecipanti. È possibile condividere con loro lo schermo, l’audio o i video e invitare altri utenti attraverso un link diretto o un codice QR. Un elemento tipico di questa novità è il metodo di verifica della sicurezza. Nel senso che ogni partecipante può controllare che la crittografia sia attiva confrontando quattro emoji visualizzate sullo schermo. Se corrispondono, la conversazione è al sicuro. Le chiamate possono essere avviate direttamente da una telefonata già esistente, dalla scheda dedicata o tramite un link condivisibile. Un semplice gesto permette poi di inoltrare rapidamente i messaggi ai contatti recenti o ai propri salvataggi personali.

Con questo aggiornamento però, Telegram non dimentica il mondo del lavoro. Le aziende che utilizzano la piattaforma in versione Premium infatti, ricevono nuove funzionalità pensate per l’automazione e la gestione professionale delle interazioni. È ora possibile integrare chatbot di terze parti, anche basati su intelligenza artificiale, per rispondere automaticamente ai messaggi, curare i profili, gestire transazioni e pubblicare storie. Si tratta di strumenti avanzati che mirano a velocizzare il lavoro e a ridurre l’intervento umano nelle comunicazioni ripetitive.

Gli utenti Premium godono anche di un maggiore controllo sui regali ricevuti, ora collezionabili e selezionabili per tipo e visibilità sul profilo. Infine, Telegram introduce un nuovo sistema per chi viene bannato. Ovvero l’account viene congelato, ma l’utente può inviare un reclamo e spiegare il proprio caso ai moderatori. Insomma non vi saranno più disconnessioni improvvise, ma una possibilità concreta di risoluzione.