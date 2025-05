Meta AI e i tuoi dati: come opporsi prima della scadenza

Se usi Facebook o Instagram, o anche se non li usi ma qualcuno ha pubblicato qualcosa su di te (una foto, un commento, un tag), questa notizia ti riguarda. A partire da fine maggio, Meta – la società madre di Facebook, Instagram e WhatsApp – inizierà a usare i dati degli utenti per “allenare” la sua intelligenza artificiale. In pratica, tutto ciò che è pubblico (post, reazioni, interazioni con chatbot) potrebbe finire dentro ai modelli linguistici di Meta AI.

Come fermare Meta dall’usare i tuoi dati per l’intelligenza artificiale

La buona notizia è che puoi opporti.

Il GDPR ti dà questo diritto, e puoi esercitarlo facilmente. Ma c’è una scadenza: hai tempo fino alla fine di maggio per dire no in modo efficace. Se lo fai entro quella data, Meta non potrà utilizzare nessun tuo dato personale. Se invece ti muovi più tardi, potrà comunque sfruttare tutto quello che hai pubblicato prima dell’opposizione.

Vale solo per i maggiorenni, ma c’è una nota importante: se un utente adulto pubblica contenuti che includono minorenni (ad esempio foto con i figli), anche quei dati possono potenzialmente finire nell’addestramento AI. È possibile opporsi anche per conto di minorenni, ed è la scelta più sicura se vuoi evitare qualsiasi coinvolgimento.

E non finisce qui. Anche se non sei registrato a nessuna piattaforma Meta, puoi comunque essere coinvolto. Se qualcuno ha pubblicato qualcosa su di te, i tuoi dati sono tecnicamente già lì. E puoi comunque esercitare il diritto di opposizione. Sì, anche da “esterno”.

Nel frattempo, il Garante per la Privacy italiano sta collaborando con altre autorità europee per capire se questo trattamento sia davvero legittimo. Meta è stata già interrogata su vari aspetti, come ad esempio l’uso di immagini di minori.

Ma intanto, se non vuoi che i tuoi dati diventino carburante per un algoritmo, sappi che puoi ancora scegliere.

Serve solo un minuto, ma vale moltissimo.