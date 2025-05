iPhone 18 avrà una RAM con più banda: cosa significa e quali saranno i vantaggi

Gli iPhone 18 potrebbero essere i primi smartphone Apple a includere RAM LPDDR5X con sei canali, offrendo così una larghezza di banda significativamente superiore rispetto alla generazione precedente. A dirlo è il leaker Digital Chat Station, fonte considerata molto affidabile per quanto riguarda l’hardware dei dispositivi mobile.

Questa novità riguarda tutti i modelli in uscita tra l’estate e l’autunno del 2026. La maggiore ampiezza di banda avrà un impatto diretto sull’efficienza del sistema, soprattutto per quanto riguarda Apple Intelligence, l’insieme di funzioni AI on-device che Apple sta sviluppando per migliorare interazioni, suggerimenti e assistenza personalizzata.

Un sistema più modulare e flessibile

Per integrare questa nuova RAM, Apple starebbe lavorando con Samsung a un sistema di packaging chiamato Wafer-Level Multi-Chip Module. Questo approccio permetterà una maggiore modularità: sarà possibile combinare CPU e GPU diverse mantenendo lo stesso chip base, rendendo l’architettura del SoC più simile a quella dei computer desktop.

In pratica, ogni componente potrà essere selezionato in modo più flessibile, portando vantaggi sia in termini di produzione che di prestazioni. La RAM LPDDR5X a sei canali, ad esempio, migliorerà anche la gestione termica, riducendo i colli di bottiglia e aumentando la velocità di risposta del sistema.

Apple Intelligence sarà protagonista

L’integrazione di 12 GB di RAM su tutti i modelli non servirà solo ad aumentare i numeri nelle schede tecniche. La scelta nasce dall’obiettivo di rendere gli iPhone 18 pronti a gestire elaborazioni AI complesse in tempo reale, come generazione di testo, riassunti intelligenti, suggerimenti dinamici e interazioni vocali personalizzate.

Questo salto tecnologico segna un altro passo nella direzione di un iPhone sempre più personale, contestuale e indipendente dalla rete. Il futuro degli smartphone, almeno secondo Apple, passa da qui, tramite queste innovazioni che effettivamente sono tutto ciò che può essere implementato in quanto si è raggiunto un punto di saturazione. È davvero difficile trovare qualche novità da aggiungere agli smartphone, motivo per il quale le persone sono stanche di acquistarne uno nuovo.