I conti correnti degli italiani bucati con un demone messaggio WhatsApp

Purtroppo, d’ora in avanti dovrete prestare attenzione alle truffe online anche quando utilizzate i WhatsApp, il social di messaggistica istantanea infatti è diventato un’inconsapevole palcoscenico utilizzato per ingannare milioni di utenti ogni giorno in modo da portarli in errore per ottenere le loro credenziali di accesso ai conti correnti, i truffatori infatti si sono resi conto che utilizzare la piattaforma di messaggistica tenta di verde permette di contattare una platea di utenti molto più ampia rispetto ai mezzi di comunicazione comuni come gli SMS, ciò ovviamente risulta vantaggioso dal momento che in modo indiretto aumenta le possibilità di successo e non di poco.

Recentemente in Italia una nuova truffa che sfrutta proprio questo meccanismo sta colpendo a macchia d’olio tantissime persone e come se non bastasse non sfrutta solamente WhatsApp ma anche una funzionalità molto amata dagli utenti, stiamo parlando delle videochiamate, l’obiettivo dei truffatori è quello ovviamente di penetrare nel conto corrente della loro vittima, inducendola senza farla accorgere di nulla a consegnare i propri codici di accesso, scopriamo insieme come funziona tutto quanto in modo da difenderci in maniera efficace.

Truffa svuota conto in banca

La truffa in questione si mostra agli occhi dell’utente come un semplice messaggio che arriva direttamente dai truffatori i quali si spacciano per la sua banca, all’interno di questo messaggio si avvisa la vittima potenziale della necessità di consegnare un messaggio decisamente urgente che può essere recapitato solo attraverso una video chiamata a, in tal modo convincono la vittima ad avviare questa automatica telefonata per poi convincerla ad effettuare l’accesso sulla propria pagina Internet banking, non prima però di aver attivato la condivisione dello schermo, tramite questa strategia potranno dunque registrare i codici di accesso digitati dalla vittima per poi usarli in tutta comodità per svuotare il suo conto corrente in un secondo momento, se anche voi doveste essere contattati con le medesime modalità non esitate a bloccare tutto e soprattutto non comunicate nessuna informazione sensibili in merito alla vostra persona.