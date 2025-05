Honor 400 Pro avrà una fotocamera principale da 200 MP: svelati i primi dettagli

Honor 400

Il prossimo Honor 400 Pro sarà equipaggiato con una fotocamera principale da 200 megapixel, segnando un passo deciso nel rafforzamento della gamma fotografica del produttore cinese. Il dispositivo sarà affiancato dalla versione base Honor 400, che monterà invece un sensore principale da 50 megapixel.

Differenza netta nel comparto fotografico tra Honor 400 e 400 Pro

Il comparto fotografico sarà uno degli elementi distintivi tra i due modelli della nuova serie Honor 400. La versione Pro potrà contare su un sensore da 200 MP, mentre la variante standard utilizzerà una fotocamera da 50 MP, che probabilmente condividerà l’hardware con dispositivi Honor già presenti sul mercato.

Entrambi i modelli monteranno un secondo sensore con zoom 2,5x, utilizzato per i ritratti. La presenza di uno zoom ottico indica l’integrazione di un modulo teleobiettivo dedicato, elemento non sempre presente nella fascia media, e che rappresenta una caratteristica interessante anche per gli utenti non professionisti.

Dal punto di vista estetico, i render e le immagini preliminari suggeriscono un design ispirato alla serie Honor Magic 6, ma con alcune modifiche. Il modulo fotografico posteriore presenta una struttura circolare che integra i sensori in modo simmetrico, mantenendo comunque una propria identità rispetto alla gamma premium dell’azienda.

Il pannello frontale ospiterà un display curvo con fotocamera frontale integrata in un foro centrale, una configurazione ormai consolidata nel segmento medio-alto del mercato. Non sono ancora noti i dettagli esatti sul tipo di pannello utilizzato, ma si ipotizza una tecnologia OLED con refresh rate elevato.

Per quanto riguarda la piattaforma hardware, il nuovo Honor 400 Pro potrebbe montare un SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, in linea con le specifiche dei modelli precedenti della stessa fascia. Questo processore garantisce prestazioni bilanciate tra efficienza energetica e reattività, ed è già stato utilizzato da altri produttori per dispositivi orientati alla multimedialità.

Non sono stati confermati né la capacità della batteria né la velocità di ricarica, ma Honor ha spesso integrato soluzioni da almeno 5.000 mAh con ricarica rapida da 66W o superiore sui modelli delle generazioni precedenti. È probabile che anche in questo caso si mantengano standard simili.

La nuova serie Honor 400 dovrebbe essere presentata ufficialmente nel corso del mese di maggio, inizialmente sul mercato cinese. Non ci sono ancora indicazioni certe sull’arrivo in Europa o su eventuali versioni internazionali, ma Honor ha recentemente rafforzato la propria presenza sul mercato globale, e un lancio europeo non è da escludere nelle settimane successive.

Il posizionamento del 400 Pro suggerisce un target di fascia media-premium, con particolare attenzione al comparto fotografico. Il sensore da 200 MP potrebbe rappresentare un elemento chiave nella strategia di marketing del prodotto, soprattutto in mercati dove la qualità della fotocamera è un fattore determinante nelle scelte d’acquisto.