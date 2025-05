GTA VI: è uscito il secondo trailer video che racconta i protagonisti, eccolo

Sta facendo tanto discutere prima ancora di arrivare e già avete capito, anche se non avete letto il titolo, che si parla di GTA VI. Il celebre gioco di Rockstar Games è diventato ormai il trend degli ultimi mesi e oggi aumenta l’hype con il secondo trailer ufficiale. È da notare che il filmato è stato girato per intero mediante il motore grafico del gioco su PlayStation 5. Si possono vedere scene molto realistiche e ambientazioni davvero perfette per come sono state realizzate. Al momento tutto ciò non fa che aumentare l’attesa in quanto l’uscita del gioco è stata ufficialmente ritardata proprio qualche giorno fa: arriverà il 26 maggio 2026.

Jason e Lucia: due protagonisti, una sola via di fuga

Il trailer conferma che al centro della storia ci sarà una coppia di criminali, Jason e Lucia, finiti a Vice City dopo che un colpo andato storto ha complicato i loro piani. Entrambi sono coinvolti in una rete criminale che si estende su tutto lo stato immaginario di Leonida, versione alternativa della Florida.

Jason è cresciuto tra truffatori e piccoli criminali. Dopo aver trascorso un periodo nell’esercito, il suo obiettivo era ricostruire la sua vita ma non è andata proprio perfettamente in quanto si è ritrovato a lavorare per alcuni cartelli del narcotraffico locale. Per quanto riguarda invece la vita di Lucia, l’infanzia è stata estremamente complicata in quanto già il padre l’aveva addestrata alla lotta. Un periodo in prigione a Leonida e un’inaspettata occasione le hanno offerto una via d’uscita. Ora sogna una nuova vita, lontana dalla povertà che ha conosciuto a Liberty City.

Vice City torna, ma in una nuova forma

Oltre ai due protagonisti, Rockstar ha anticipato anche la presenza di nuovi personaggi chiave e ha mostrato scorci delle ambientazioni che si potranno esplorare nel corso del gioco. Vice City appare molto più estesa e viva rispetto al passato, con zone urbane, paludi, autostrade e ambienti naturali che promettono grande varietà. Di certo questo video farà record di visualizzazioni vista l’attesa che c’è in giro.