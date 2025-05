Dacia Jogger si rinnova: look più moderno e tecnologia evoluta

Dacia si prepara a voltare pagina con Jogger, pronta a mostrarsi in una veste più attuale. Le prime foto spia rivelano un restyling destinato a rendere la vettura più vicina al linguaggio stilistico degli ultimi modelli del marchio. Il frontale viene completamente ridisegnato con una griglia più sottile, ispirata a quella della nuova Dacia Duster, mentre i fari anteriori vantano una firma luminosa tutta nuova. Anche il paraurti viene rivisitato, con linee più moderne che donano un aspetto più dinamico. Lateralmente, le differenze restano minime, mantenendo l’impostazione sobria e funzionale della versione attuale. Al posteriore della Dacia invece, i gruppi ottici adottano una nuova grafica, più pulita e distintiva, segno che Dacia punta sempre più su un’immagine curata. La presenza del camuffamento non nasconde alcuni dettagli importanti: colori inediti e cerchi in lega di nuovo disegno sono ormai quasi certi.

Interni aggiornati e infotainment più grande per la nuova versione della Dacia Jogger

Sull’abitacolo le immagini non svelano molto, ma qualcosa trapela comunque. Gli interni della Dacia Jogger verranno rivisitati con materiali più ricercati e un possibile restyling della plancia, che dovrebbe ospitare un infotainment con display maggiorato. Si punta a migliorare l’esperienza a bordo senza snaturare la praticità che ha sempre contraddistinto questo modello. L’attenzione di Dacia pare rivolta all’essenziale, ma con un occhio a una clientela sempre più esigente. Confermata la versione a 7 posti, punto di forza in un segmento dove lo spazio resta un valore ricercato. Il miglioramento tecnologico appare mirato a dare alla Jogger quella marcia in più attesa da tempo.

Dal punto di vista meccanico, il restyling Dacia non dovrebbe portare stravolgimenti. La gamma attuale, composta da motori benzina, GPL e Full Hybrid, dovrebbe essere confermata senza variazioni significative. Si vocifera l’introduzione di una sorpresa per il modello, la presenza dell’Hybrid 155, già visto sulla Dacia Bigster. Le probabilità restano però basse, vista la differente collocazione dei due modelli, ma nulla può dirsi certo prima della presentazione ufficiale. Il debutto è atteso entro fine 2025, con arrivo nelle concessionarie previsto all’inizio del 2026.