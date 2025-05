RECENSIONE Redmagic 10 Pro: lo smartphone da gaming DEFINITIVO

Se siete appassionati di tecnologia, in particolare del mondo del mobile gaming, il Redmagic 10 Pro è uno di quegli smartphone che non potete ignorare. Visto al Mobile World Congress 2025 e disponibile sul mercato, questo dispositivo firmato Redmagic si propone come un vero e proprio gioiello per nerd e gamer, grazie a prestazioni elevate, un prezzo competitivo e una serie di feature tecniche che lo rendono unico nel panorama degli smartphone da gaming.

Dopo un mese di test approfonditi, siamo pronti a raccontarvi nel dettaglio la nostra esperienza con questo dispositivo, che ha saputo sorprenderci sotto molti punti di vista, pur mantenendo qualche limite da considerare.

Design e materiali

Redmagic 10 Pro segue la filosofia estetica già vista nei modelli precedenti del brand, ma con una cura ulteriore nei dettagli. Il design è estremamente squadrato, con un telaio completamente piatto e una back cover altrettanto uniforme che nasconde perfettamente le fotocamere, donando al dispositivo un aspetto compatto e massiccio. Nonostante questo, il design non risulta eccessivamente “tamarro”, anzi, conserva una certa eleganza.

La cover posteriore è semitrasparente e lascia intravedere componenti e scritte decorative, tra cui il logo LED RGB e l’incisione del processore Snapdragon 8 Elite. Da notare anche la ventola di raffreddamento visibile, uno degli elementi distintivi del dispositivo, che dà un tocco estetico “techno-industriale” e funzionale allo stesso tempo.

Il dispositivo misura 8,9 mm di spessore e pesa 229 g, numeri importanti ma bilanciati: in mano risulta solido ma non scomodo. La costruzione è tale che, una volta appoggiato su una superficie, non si avvertono sporgenze fastidiose. Anche l’inserimento e l’estrazione dalle tasche è comodo, un aspetto spesso sottovalutato, ma molto apprezzabile nell’uso quotidiano.

La confezione è altrettanto curata: include una cover in plastica gommata di buona qualità e un caricatore da 100 W, segno dell’attenzione di Red Magic verso l’utente finale.

Display e audio

Il Red Magic 10 Pro monta un pannello OLED da 6,85 pollici, con risoluzione 1.5K e refresh rate adattivo fino a 144 Hz. I colori sono vibranti, i neri profondi e la luminosità massima di 2000 nits garantisce ottima leggibilità anche sotto la luce diretta del sole. Tuttavia, sia la parte frontale che posteriore in vetro risultano un po’ troppo riflettenti, il che può dar fastidio in certe condizioni di luce.

Il display, dai bordi estremamente ridotti, è uno dei più belli attualmente sul mercato. Oltre all’esperienza visiva di altissimo livello, include anche una fotocamera frontale integrata sotto il pannello, una soluzione che migliora la pulizia estetica ma compromette leggermente la qualità degli scatti.

Il comparto audio è anch’esso di ottimo livello: doppio speaker stereo con un volume elevato e bassi sorprendentemente presenti. A completare l’esperienza sonora, la presenza di un jack da 3,5 mm per le cuffie e anche di un sensore a infrarossi, ormai sempre più raro sugli smartphone moderni.

Prestazioni e batteria

Sotto la scocca troviamo l’ultimissimo Snapdragon 8 Elite, affiancato da una GPU Adreno 830, e nella nostra configurazione 16 GB di RAM fisica (espandibili virtualmente di altri 12 GB) e ben 512 GB di memoria interna. Le versioni disponibili includono anche un’opzione da 12+256 GB e una top di gamma da 24 GB di RAM con 1 TB di storage.

Le prestazioni in ambito gaming sono semplicemente eccellenti. La modalità gaming dedicata di Redmagic è ricchissima di opzioni: dalla personalizzazione dei tasti trigger all’attivazione diretta della ventola, passando per plugin specifici e il supporto a periferiche esterne (come mouse, tastiere e controller). L’esperienza videoludica è immersiva e fluida, con possibilità di restare nel gioco senza interruzioni involontarie.

Per quanto riguarda la gestione generale, invece, il multitasking è buono, ma non sempre impeccabile come ci si aspetterebbe da una scheda tecnica così potente. Probabilmente, questo è dovuto a un’ottimizzazione software non ancora perfetta.

Un grande punto a favore è rappresentato dalla batteria da 7050 mAh, una capacità ben al di sopra della media per uno smartphone gaming. Anche sotto uso intenso – gaming, streaming, multitasking – si riesce ad arrivare tranquillamente a fine giornata. Inoltre, la ricarica rapida a 100 W consente di ricaricare completamente il telefono in tempi estremamente ridotti.

Comparto fotografico

Il punto debole del Redmagic 10 Pro è indubbiamente il comparto fotografico, che appare un po’ sottotono rispetto al resto delle specifiche tecniche. Sul retro troviamo due sensori da 50 MP: un grandangolo da 24 mm e un ultragrandangolare da 14 mm. Le foto sono discrete in condizioni di buona luce, ma nulla di eccezionale, soprattutto se paragonate a quelle ottenibili da altri smartphone nella stessa fascia di prezzo.

L’ultragrandangolare offre comunque buoni risultati nelle panoramiche, mentre la fotocamera frontale, posizionata sotto al display, risente della protezione trasparente che ne abbassa la qualità. Sebbene il miglioramento rispetto ai modelli precedenti sia evidente, le immagini risultano ancora troppo poco dettagliate per un utilizzo avanzato, come selfie professionali o videochiamate ad alta qualità.

È evidente che la fotografia non sia il focus di questo smartphone, e chi decide di acquistarlo dovrebbe essere consapevole di questo compromesso.

Software

Il sistema operativo è basato su Android 15 in versione quasi stock, una scelta che offre un’interfaccia pulita e priva di fronzoli. Tuttavia, proprio questa impostazione comporta un’ottimizzazione non sempre al top, che può penalizzare leggermente l’esperienza complessiva in scenari non gaming.

Una pecca già nota agli utenti Redmagic è la traduzione incompleta o errata di alcune voci di menù nella lingua italiana, un difetto minore ma fastidioso, che l’azienda dovrebbe finalmente correggere.

Molto interessante la presenza di funzionalità esclusive come “Gravity X”, che consente di gestire tutti gli accessori da gaming collegabili, e la mascotte virtuale “Mora”, una sorta di pet 3D interattivo, molto in stile anime. Sebbene non aggiunga vere funzioni operative, rappresenta un elemento estetico divertente e personalizzabile.

Prezzi e conclusioni

Il Redmagic 10 Pro viene proposto in tre configurazioni:

12 GB + 256 GB a 649 €;

16 GB + 512 GB a 799 €;

24 GB + 1 TB a 999 €;

La versione base è già più che sufficiente per la maggior parte degli utenti, mentre la 16+512 GB rappresenta il giusto compromesso per chi vuole sfruttare al massimo le potenzialità del dispositivo. La versione top da 24 GB è pensata per i veri power user, magari chi installa decine di giochi, utilizza accessori esterni o gestisce molti contenuti multimediali.

In conclusione, Redmagic 10 Pro è uno smartphone che sa esattamente cosa vuole essere: una macchina da gaming. E lo fa bene, con un hardware potente, un sistema di raffreddamento attivo, un display eccezionale e una batteria duratura. Le lacune, come la qualità fotografica non al top, la mancanza di supporto eSIM o l’assenza di uscita video, sono perdonabili alla luce del prezzo competitivo e dell’esperienza d’uso dedicata al gaming puro.