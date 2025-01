Nonostante le voci circolate negli ultimi mesi, la Dynamic Island degli iPhone 17 non subirà riduzioni di dimensioni. A sostenerlo è Ming-Chi Kuo, analista taiwanese specializzato in prodotti Apple. Egli infatti, ha pubblicato la sua analisi tramite un post su X. Secondo Kuo, la prossima generazione di smartphone targati Apple, attesa per la seconda metà del 2025, manterrà le attuali proporzioni della DynamicIsland per tutti i modelli della serie. Questa previsione contrasta con quanto affermato in precedenza da Jeff Pu, un altro analista di riferimento. Il quale aveva ipotizzato che almeno la variante Pro Max avrebbe introdotto una tecnologia innovativa. Ovvero la cosiddetta “metalens”, capace di ridurre lo spazio occupato dai sensori e, di conseguenza, rendere più compatto il design della DynamicIsland.

iPhone 17: il restyling e le differenze tra i modelli

L’opinione di Kuo, però, suggerisce che Apple potrebbe aver scelto di rimandare questo tipo di cambiamento. Per l’intera serie di iPhone 17, le dimensioni della Dynamic Island resteranno invariate, lasciando probabilmente spazio a modifiche più importanti con l’arrivo degli iPhone18. Ad ogni modo l’iPhone17 presenterà comunque alcune innovazioni interessanti che potrebbero soddisfare le aspettative del pubblico. Anche se questa previsione potrà deludere alcuni fan in attesa di novità rilevanti sul design.

Tra le principali novità della nuova gamma, vi è il restyling del modulo fotocamera e l’introduzione della variante “Air”. La quale si distinguerà per la sua sottigliezza record. Questo modello rappresenta il primo importante cambiamento estetico dei telefoni Apple dopo anni di design quasi invariato. Secondo alcune voci, però, il nuovo modulo fotocamera sarà presente solo sui modelli Air e Pro. Confermando la strategia dell’ azienda di diversificare le funzionalità tra le varianti di una stessa linea.

Mentre il dibattito sulla Dynamic Island resta aperto, Apple continua a focalizzarsi su dettagli tecnici e miglioramenti che potrebbero fare la differenza. Se il design della DynamicIsland dovesse restare invariato, altre caratteristiche, come il sistema fotografico, potrebbero comunque rendere l’iPhone 17 un prodotto competitivo e atteso sul mercato mondiale.