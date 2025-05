Apple Music come TikTok: arrivano nuove funzioni simili a quelle del social

Apple Music potrebbe presto cambiare volto. E il merito – o la colpa, secondo alcuni – potrebbe essere dell’arrivo di Ole Obermann, ex dirigente di TikTok, chiamato a portare un po’ della sua visione innovativa anche nel servizio musicale di Cupertino.

Una nuova direzione ispirata dal mondo social

Obermann è stato per anni Global Head of Music Business Development presso ByteDance, la casa madre di TikTok. Dopo cinque anni e mezzo, ha lasciato l’incarico a febbraio per iniziare una nuova avventura accanto a Rachel Newman, attuale responsabile di Apple Music, in un ruolo definito “focalizzato su strategia e innovazione”. Sarebbe proprio questa novità a decretare un upgrade decisivo per la famosa applicazione musicale di Cupertino.

La rivoluzione verrebbe guidata dunque proprio da Obermann che, col passare del tempo, ha sviluppato un’esperienza tale da non avere alcun tipo di problema nel siglare degli accordi importanti con case discografiche ed artisti oltre a tanti altri aspetti.

Un cambiamento che divide

La prospettiva di trasformare Apple Music in una piattaforma più “social” ha già sollevato alcune critiche. C’è chi teme che si perda quell’essenzialità che ha sempre caratterizzato il servizio. L’app, infatti, è apprezzata proprio per il suo approccio lineare e per alcune funzioni distintive, come Apple Music Sing o il supporto all’audio spaziale.

Altri utenti, invece, lamentano ancora diversi problemi tecnici, come i malfunzionamenti legati all’ascolto offline, che spesso richiede il riavvio dell’iPhone per funzionare correttamente. E si chiedono se abbia senso pensare a nuove funzionalità quando ci sono ancora bug non risolti.

Innovare senza snaturare

Apple Music, dalla sua nascita, è rimasto relativamente stabile nel tempo. Il potenziale arrivo di novità in stile TikTokpotrebbe rendere l’app più moderna e appetibile per il pubblico giovane, a patto che non venga snaturata. Resta da capire in che direzione si muoverà il servizio sotto la guida del nuovo “stratega”.