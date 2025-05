Smartphone: pubblicati i recenti risultati ottenuti da tale settore

Nel primo trimestre del 2025, il mercato globale degli smartphone mostra una crescita pressoché piatta. Tra gennaio e marzo, le spedizioni mondiali hanno raggiunto i 296,9 milioni di dispositivi. Registrando solo un leggerissimo incremento dello 0,2% rispetto allo stesso periodo del 2024. Le perdite registrate in Europa, Medio Oriente e India, ad esempio, hanno annullato i progressi ottenuti nei mercati statunitense e cinese. Fa eccezione il continente africano, che si distingue per una forte vivacità nel commercio al dettaglio. Qui, tutti i principali brand stanno cercando di rafforzare la propria presenza. Quest’ultime stanno puntando su un mercato considerato ancora in fase di sviluppo, ma già ricco di opportunità.

Valori emersi per il settore smartphone

I nuovi scenari stanno portando i produttori ad adottare requisiti più severi per la riparabilità dei dispositivi e di durata del supporto software. Ulteriore dettaglio che potrebbe condizionare il mercato nei prossimi mesi. Per evitare complicazioni, diversi produttori hanno quindi deciso di anticipare le consegne di modelli non ancora conformi alle nuove disposizioni. Nel dettaglio, Samsung continua a dominare il mercato. Seguita a breve distanza da Apple. Xiaomi conferma la terza posizione, mentre Vivo e Oppo si attestano rispettivamente al quarto e quinto posto. Anche Honor sta registrando tassi di crescita a due cifre, soprattutto nei mercati smartphone internazionali.

Nonostante la stagnazione iniziale, le principali aziende del settore guardano con fiducia ai mesi successivi. Una riduzione delle scorte e l’arrivo di nuovi modelli potrebbero contribuire ad una ripresa nella seconda parte dell’anno. Eppure, le sfide non mancano. Nel dettaglio, il segmento medio è sempre più competitivo. Mentre le tensioni geopolitiche tra Cina e Stati Uniti potrebbero spingere le aziende a rivedere le proprie strategie produttive. Situazione che potrebbe condurre ad un aumento dei costi per i consumatori. Quanto emerso evidenzia come il settore smartphone sia in un momento di tensione. Non resta che attendere e scoprire come evolverà la situazione nei prossimi mesi.