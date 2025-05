Apple: arriva il patteggiamento per la class action su Siri

Dopo una lunga controversia legale negli Stati Uniti, l’azienda di Cupertino ha raggiunto un nuovo accordo extragiudiziale da 95 milioni di dollari. A tal proposito, Apple ha ufficialmente avviato la distribuzione delle notifiche relative a quest’ultimo intervento. Al centro del caso ci sono le presunte violazioni della privacy da parte di Siri. La class action è nota come “Lopez Voice Assistant Class Action Settlement”. Coinvolge potenzialmente milioni di utenti che ora hanno la possibilità di richiedere una parte del fondo di risarcimento.

Apple: nuovo accordo sulle presunte violazioni di Siri

L’accordo non implica il riconoscimento di colpe da parte di Cupertino. L’azienda, infatti, continua a respingere tutte le accuse che sono state mosse. Eppure, l’accordo rappresenta per Apple l’occasione di mettere la parola fine a tale vicenda giudiziaria. La quale è iniziata nel 2019. Ovvero coinvolgendo l’azienda ormai da diversi anni. Il fondo da 95 milioni di dollari coprirà non solo i risarcimenti agli utenti. Ma anche le spese legali, i compensi per gli avvocati, gli incentivi ai promotori della causa e i costi organizzativi dell’intero processo. I consumatori interessati sono coloro che hanno utilizzato dispositivi Apple abilitati a Siri. Nel periodo che va dal 17 settembre 2014 al 31 dicembre 2024. Inoltre, è necessario che siano residenti negli Stati Uniti. E devono essere convinti di aver subito registrazioni accidentali delle proprie conversazioni.

Ogni utente potrà presentare richiesta per un massimo di cinque dispositivi. L’importo potenziale massimo è di 20 dollari per dispositivo, fino a un totale di 100 dollari. Ma l’effettiva somma che verrà corrisposta dipenderà dal numero di richieste valide e dalle detrazioni per le spese del procedimento. È importante sottolineare che il risarcimento non sarà automatico. Occorre presentare una domanda online oppure tramite posta entro il 2 luglio 2025. Le email inviate da Apple contengono codici univoci per facilitare la procedura, ma anche chi non ha ricevuto la comunicazione può partecipare, seguendo le istruzioni ufficiali.