Wikipedia e AI si fondono per un nuovo progetto

La Wikimedia Foundation ha annunciato la volontà di integrare strumenti basati sull’AI all’interno dei processi di Wikipedia. Questo cambiamento vuole migliorare drasticamente l’efficienza del lavoro svolto dai volontari. I pilastri di uno dei progetti più iconici della rete. L’obiettivo non è sostituire il contributo umano, ma potenziarlo. Automatizzando così compiti ripetitivi e noiosi. L’introduzione dell’AI, infatti, punta a facilitare la ricerca e la scoperta di informazioni. Ma anche migliorare il processo di traduzione e supportare i nuovi editori con sistemi di tutoraggio. Solo così i volontari potranno concentrarsi di più su attività rilevanti. Come la ricerca approfondita e il dialogo costruttivo.

Wikipedia integrerà l’intelligenza artificiale in modo graduale e il controllo rimarrà nelle mani della comunità di editori

L’integrazione dell’intelligenza artificiale si svilupperà nei prossimi tre anni, con revisioni annuali per adattare gli strumenti alle necessità della comunità. La Wikimedia Foundation ha dichiarato che all’inizio l’AI sarà utilizzata solo per garantire l’integrità dei contenuti. Un aspetto fondamentale per il buon funzionamento dell’enciclopedia. La generazione automatica di voci, infatti, non è al centro delle priorità. Questo perché la comunità di utenti è vista come il principale garante della qualità e veridicità delle informazioni. La direzione della Fondazione, quindi, è orientata a conservare il bilanciamento tra il contributo umano e l’assistenza automatizzata. Senza rischiare così che l’AI si infili troppo nel campo della revisione e validazione.

Nonostante l’enorme valore che i dati di Wikipedia hanno avuto nell’addestramento di modelli AI esterni, la Wikimedia Foundation ha scelto di procedere con cautela. Siamo in un momento storico in cui l’impatto dell’AI sulla società è oggetto di accesi dibattiti, Ma la Fondazione vuole usare una strategia prudente. Con questa scelta, Wikipedia vuole rimanere fedele ai principi di partecipazione e trasparenza. Il futuro della piattaforma si basa su un equilibrio tra innovazione tecnologica e l’impegno costante della comunità di utenti.