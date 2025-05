Kena Mobile offre 200GB in 5G a maggio 2025: ecco prezzo e dettagli

Kena Mobile continua a proporsi come uno degli operatori virtuali più interessanti, puntando su offerte convenienti e facili da capire. Tra le ultime novità spicca sicuramente la Promo 100, che include tutto ciò che serve per utilizzare lo smartphone senza preoccuparsi di ricaricare continuamente o di restare senza giga.

Cosa offre Kena Promo 100, la promo che tutti desiderano

Con Promo 100, gli utenti ricevono ogni mese ben 200 GB di traffico dati in 4G, perfetti per navigare, guardare video, ascoltare musica o restare connessi sui social. Oltre ai dati internet, sono inclusi minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 SMS per restare sempre in contatto con familiari e amici. Con un prezzo di soli 5,99 € mensili, questa offerta si conferma una delle migliori anche perché non mostrerà alcun tipo di aumento in futuro. Inoltre il primo mese è completamente gratuito e ad offrirlo è l’azienda.

Offerta attivabile solo da alcuni utenti: ecco quali

La Promo 100 è pensata principalmente per chi vuole lasciare Iliad o un altro operatore virtuale e portare il proprio numero in Kena Mobile. Non ci sono particolari restrizioni o costi nascosti: basta richiedere la portabilità e si avrà accesso immediato alla promozione.

L’attivazione è molto semplice e avviene completamente online in pochi minuti. Una soluzione che rende ancora più comodo passare a Kena Mobile, evitando lunghe procedure burocratiche o attese inutili.

Perché optare per questa promo mobile

Questa tariffa è ideale per chi cerca una soluzione economica ma molto generosa di giga, senza dover rinunciare alla qualità del servizio. La copertura è garantita dalla rete 4G nazionale, con la garanzia di un servizio affidabile e stabile.

In conclusione, Kena Mobile Promo 100 si presenta come una delle offerte migliori sul mercato per rapporto qualità-prezzo, perfetta per chi desidera tanti giga, semplicità di attivazione e un canone mensile davvero conveniente, senza vincoli o costi nascosti.