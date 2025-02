WhatsApp, beta iOS: iPhone obsoleti già tagliati fuori, ecco quali sono

Chi usa un iPhone con iOS più vecchio di 15.1 dovrà presto fare i conti con una brutta notizia: WhatsApp non funzionerà più su questi dispositivi a partire dal 5 maggio 2025. E per chi sta testando la versione beta, l’addio potrebbe arrivare ancora prima secondo quanto riportato in queste ore.

La beta blocca gli iPhone più vecchi: non potranno più usare WhatsApp

Con l’ultimo aggiornamento WhatsApp Beta 25.2.10.72 per iOS, gli utenti con versioni precedenti a iOS 15.1 non possono più installare la nuova beta. Chi è iscritto al programma di test su TestFlight si ritroverà quindi bloccato, costretto a mantenere la build attuale fino a quando sarà utilizzabile.

Ma c’è un problema: le versioni beta hanno una durata limitata. Chi resterà con la build precedente potrà continuare a usare WhatsApp per circa un mese, prima che venga disattivata. Da quel momento non ci sarà più modo di utilizzare WhatsApp, per cui bisogna prendere le dovute precauzioni.

WhatsApp: ecco cosa bisogna fare prima che arrivi il 5 maggio

Per chi possiede un iPhone 5s, iPhone 6 o iPhone 6 Plus, ci sono solo tre opzioni da poter scegliere in via precauzionale:

Bloccare gli aggiornamenti : in questo modo si può continuare a utilizzare l’ultima versione compatibile. Bisogna tenere conto che si tratta anche di una scelta rischiosa siccome senza aggiornamenti, la sicurezza cala;

: in questo modo si può continuare a utilizzare l’ultima versione compatibile. Bisogna tenere conto che si tratta anche di una scelta rischiosa siccome senza aggiornamenti, la sicurezza cala; Scegliere un iPhone più recente : in questo modo si potrà usare l’ultima versione di WhatsApp senza doversi preoccupare;

: in questo modo si potrà usare l’ultima versione di WhatsApp senza doversi preoccupare; Salutare per sempre WhatsApp: bisognerebbe scegliere un’altra app di messaggistica.

Il 5 maggio di quest’anno dunque è il termine ultimo sia per l’applicazione base che per quella destinata agli utenti business. Tutti i dispositivi che non saranno in grado di aggiornarsi ad iOS 15.1 dovranno dunque abdicare lasciando spazio ai nuovi modelli.

Gli unici modi per evitare che tutto ciò accada sono quelli descritti in alto, in quanto non ci sono altre alternative che possano reggere.