Meta: ecco l’API Llama, nuovi orizzonti si aprono per tutti

A quanto pare il mondo dell’intelligenza artificiale sta per assistere ad un passo in avanti decisamente importante che riguarda la nota azienda legata al mondo dei social network meta, quest’ultima infatti ad un convegno dedicato appositamente agli sviluppatori per le intelligenze artificiali ha annunciato il rilascio ufficiale delle api Llama, un passo decisamente importante poiché aprirà in modo completo e soprattutto privo di limiti lo sviluppo dei modelli basati sul linguaggio che muove questa intelligenza artificiale a tutti gli sviluppatori esperti del settore, consentendo letteralmente uno sviluppo senza limiti.

Tanti strumenti

Nello specifico, la società ha assicurato agli sviluppatori tutta la fornitura di una serie di strumenti SDK per valutazione delle prestazioni dei modelli Llama, a partire dal Llama 3.3 8B.

Nello specifico, gli sviluppatori potranno generare o acquisire set di dati da dare impasto ai modelli per effettuare un addestramento e poi valutare le prestazioni di quanto ottenuto tramite i software del modello stesso, come se non bastasse la società ha ovviamente assicurato la massima privacy per tutti i dati che verranno dati impasto al modello e generati.

Ma non è finita qui, durante il congresso l’azienda anche annunciato ulteriori partnership con giganti del settore che porteranno ad ulteriori evoluzioni degli strumenti messi a disposizione per lo sviluppo di questi modelli, il tutto nasce dall’evidente bisogno di risultare sempre più competitivi in un settore che vede una vera e propria gara all’ultimo sangue, il tutto si è accentuato ovviamente dopo l’arrivo Del famoso DeepSeek che rivoluzionato il settore, portando tutti i grandi colossi ad una presa di coscienza e a cambiare decisamente strategia.

Ovviamente gli effetti di questi cambiamenti si vedranno solo a lungo termine e saranno rappresentati dall’arrivo di software sempre più complessi e particolari in grado allo stesso tempo di interagire con l’utenza in modo completamente naturale e intuibile.