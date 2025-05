Samsung pensa al futuro: un nuovo pieghevole dal design inedito sta per arrivare

Il mondo degli smartphone pieghevoli si prepara a una nuova svolta. Samsung, leader indiscusso nel settore, ha finalmente fornito un segnale concreto riguardo a un dispositivo atteso da tempo. Durante la recente presentazione dei risultati finanziari del primo trimestre 2025, l’azienda ha annunciato un’importante crescita economica, registrando un utile operativo di 6.700 miliardi di won. Ma più delle cifre, ciò che ha attirato l’attenzione è stata la dichiarazione fatta nella successiva conference call con gli azionisti. In quella sede, Samsung ha accennato a un form factor completamente rinnovato per uno dei suoi prossimi dispositivi pieghevoli. Notizia che sembra confermare le voci su un possibile smartphone trifold.

Tutto pronto per l’estate: l’evento Unpacked di Samsung potrebbe segnare l’inizio di una nuova era

Da mesi si sentono rumor su un dispositivo con display diviso in tre sezioni, simile al Mate X di Huawei ma pensato in modo diverso. Le indiscrezioni parlano di un modello che potrebbe chiamarsi Galaxy G Fold, una nuova linea destinata ad affiancarsi agli attuali GalaxyZ Fold e Z Flip. Anche se Samsung non ha usato il termine “trifold”, la combinazione tra le dichiarazioni ufficiali e le informazioni emerse nelle ultime settimane lascia pochi dubbi. L’azienda ha infatti sottolineato che intende offrire un’esperienza d’uso potenziata dall’intelligenza artificiale su grande schermo, facendo pensare a un telefono in grado di trasformarsi da smartphone a tablet con una semplice apertura.

Il debutto ufficiale di questo nuovo pieghevole potrebbe avvenire a luglio, in occasione del tradizionale evento Unpacked, che secondo alcune fonti si svolgerà a New York. In quella sede potrebbero vedere la luce anche Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 e la nuova versione economica Z Flip 7 FE. Ma tutte le attenzioni saranno puntate sul misterioso Galaxy G Fold, che promette di rivoluzionare il concetto stesso di smartphone pieghevole. Insomma, Samsung non si accontenta di inseguire il mercato, ma punta a guidarlo con soluzioni che anticipano i tempi. La scommessa si gioca tutta sull’unione perfetta tra design, potenza e funzionalità AI.