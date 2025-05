Huawei: il prossimo smartwatch sarà molto costoso

Ormai è certo, il Huawei Watch 5 sta per arrivare. L’orologio smart dell’azienda è stato più volte avvistato e nuove anticipazioni offrono maggiori dettagli riguardo le sue caratteristiche estetiche e non, e il costo con il quale sarà rilasciato sul mercato. Ecco, dunque, tutto quello che sappiamo sul prossimo smartwatch Huawei.

Huawei Watch 5 si avvicina al debutto: tutti i dettagli

Sarà disponibile in due varianti: la prima con cassa da 42 mm la seconda con cassa da 46 mm. Entrambe le opzioni avranno un quadrante di forma circolare e il display avrà delle cornici molto sottili. Huawei proporrà numerosi cinturini e ben sei opzioni di colore, per permettere agli utenti di scegliere il modello che ritengono più vicino ai loro gusti. Sarà possibile, quindi, personalizzare il proprio smartwatch optando per un cinturino in acciaio, in silicone o in tessuto e scegliere tra le seguenti colorazioni: Nero, Bianco, Oro, Blu, Verde e Marrone.

Huawei Watch 5 arriverà il 15 maggio durante l’evento di Berlin. In questa occasione il pubblico potrà apprezzare la principale novità introdotta dall’azienda sul suo orologio. Huawei ha infatti aggiornato TrueSense, che consente di procedere con la misurazione dei parametri vitali da polpastrello per consentire all’utente di ricevere risultati quanto più precisi. Sfruttando i segnali ricevuti dalla misurazione da polso e quelli ricavati dalla misurazione da polpastrello, l’orologio potrà elaborare dati molto precisi per offrire ai suoi utenti dei dettagli accurati che permetteranno di ottenere un quadro completo circa la propria condizione di salute.

L’aggiornamento di TrueSense è soltanto una delle novità che stanno attirando l’attenzione. In questi giorni lo smartwatch sta facendo parlare di sè anche per quello che sarà il suo costo. L’azienda potrebbe, infatti, rilasciarlo a un costo di partenza di circa 499,00 euro e richiedere fino a 599,00 euro per la versione più avanzata. A breve avremo modo di scoprire se quanto emerso corrisponderà alla realtà.