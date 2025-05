Robot lavavetri Ecovacs a prezzo bomba: solo per oggi su Amazon

Quante volte vi sarà capitato di lasciare i vetri della vostra abitazione sporchi perché non avevate voglia di pulirli? Che ne dite, dunque, di un robot lavavetri che fa tutto al posto vostro? Oggi il mercato ha l’obiettivo di rispondere alle esigenze degli utenti e, di conseguenza, propone sempre più soluzioni innovative in grado di semplificare la vita di tutti i giorni. Con il robot lavavetri Ecovacs W2 Pro Omni non dovrete più preoccuparvi perché i vetri della vostra abitazione saranno sempre puliti in maniera impeccabile.

Si tratta infatti di una soluzione che offre due modalità di alimentazione per un utilizzo flessibile: modalità a batteria e modalità con cavo di alimentazione. La modalità a batteria è perfetta per utilizzare il robot in aree senza prese e dispone di un’autonomia di 110 minuti con una carica completa. La modalità con cavo di alimentazione, invece, può essere utilizzata per grandi aree vetrate in stanze con prese e senza problemi di autonomia.

Robot lavavetri Ecovacs: perfetto per chiunque

Lavare i vetri diventa sempre un momento critico? Da oggi non avrete più motivo di preoccuparvi perché acquistando questo robot Ecovacs W2 Pro Omni non dovrete più fare nulla. Il robot dispone infatti di un motore brushless completamente nuovo e aggiornato che, combinato con la tecnologia di pianificazione del percorso intelligente WIN-SLAM 4.0, può aumentare l’efficienza di pulizia del 30%.

Oltre a ciò, il punto di forza è senza alcun dubbio la funzione con pianificazione intelligente del percorso. Quest’ultima è infatti in grado di effettuare anche una rilevazione dei bordi, in modo da potersi adattare a una vasta gamma di tipi di finestre. Approfittate subito dello sconto disponibile su Amazon per risparmiare l’8% e pagarlo solamente 548,99 euro.