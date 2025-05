Revolut ora è anche operatore telefonico: ci sono GIGA illimitati

Dopo aver lanciato le eSIM, Revolut compie un altro passo importante nel mondo della connettività: si trasforma in operatore mobile. L’annuncio riguarda inizialmente Regno Unito e Germania, dove il servizio sarà disponibile entro fine anno. Tuttavia, la stessa società ha già anticipato che altri Paesi seguiranno presto, lasciando intuire un possibile arrivo anche in Italia, dove la base utenti Revolut è molto ampia.

Telefonia mobile con chiamate, messaggi e giga illimitati

I piani offerti da Revolut promettono chiamate illimitate, messaggi illimitati e traffico dati senza limiti di giga. A questo si aggiungono 20 giga in roaming da usare in Europa e negli Stati Uniti. Il tutto senza alcun vincolo contrattuale: un elemento che potrebbe attrarre molti utenti alla ricerca di flessibilità.

Per quanto riguarda il prezzo in UK, la tariffa costa solo 12,50 sterline al mese, pari a circa 15 euro. Per quanto riguarda invece la Germania, almeno per ora non si conoscono ancora i costi delle offerte.

Un’offerta già collaudata con le eSIM

Il passaggio alla telefonia arriva dopo il successo delle eSIM lanciate nel 2024, che Revolut definisce il suo prodotto non bancario più usato. Le eSIM, disponibili anche in Italia, sono state attivate milioni di volte in oltre 100 Paesi, consentendo ai clienti di restare connessi durante i viaggi senza costi aggiuntivi.

Tutto integrato nell’app, anche con RevPoints

I clienti potranno attivare un nuovo numero o trasferire il proprio, il tutto direttamente dall’app Revolut. L’esperienza sarà semplice e completa, con la possibilità di monitorare i consumi e gestire il piano mobile direttamente in-app. Inoltre, sarà possibile pagare l’abbonamento mensile anche con i RevPoints, il sistema di punti fedeltà dell’azienda.

Secondo Hadi Nasrallah, Direttore Generale Telco di Revolut, il servizio mira a rivoluzionare un settore ancora troppo opaco: “Le offerte tradizionali sono spesso complicate, piene di costi nascosti e difficili da usare. Noi vogliamo cambiarlo con trasparenza, innovazione e semplicità”.

Revolut si prepara quindi a espandersi nel mercato della telefonia mobile in Europa, con un modello completamente digitale, privo di contratti rigidi e con un’offerta tutto incluso. Se il progetto dovesse arrivare anche in Italia, potrebbe diventare un’opzione molto competitiva.