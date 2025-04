Revolut: niente commissioni di cambio nel weekend, ecco per quali utenti

Gli utenti Revolut oggi possono trovare un motivo in più per utilizzare il loro conto: è stata infatti annunciata la rimozione delle commissioni di cambio aggiuntive durante il weekend. Ovviamente questo beneficio non riguarda tutti, ma solo coloro che hanno un piano Premium, Metal o Ultra.

Gli utenti dei piani a pagamento erano già esentati dalle commissioni extra nei giorni feriali. Ora potranno godere degli stessi vantaggi anche il sabato e la domenica, ovunque si trovino. La misura è parte dell’impegno di Revolut per una gestione trasparente del denaro all’estero, come sottolineato da Tara Massoudi, Head of Premium Products:

“Le commissioni di cambio confuse e costose penalizzano chi viaggia. Noi vogliamo che i nostri clienti paghino sempre come dei locali, senza sorprese”.

Agevolazioni anche per gli altri piani

Nonostante il cambiamento riguardi direttamente i piani più alti, anche gli altri clienti ricevono un piccolo beneficio. Gli utenti del piano Plus vedranno scendere allo 0,5% la commissione applicata nel fine settimana, mentre per il piano Standard resta l’1%.

Oltre a questa novità, Revolut continua a rafforzare il proprio ecosistema dedicato al travel e al lifestyle. Nell’app è possibile:

prenotare oltre 2 milioni di strutture ricettive;

scegliere tra 300.000 esperienze turistiche;

accedere a lounge aeroportuali illimitate , secondo il piano;

prelevare contanti all’ATM senza commissioni extra da parte di Revolut (entro i limiti previsti);

accumulare RevPoints, convertibili in miglia aeree o sconti sui viaggi.

Chi ha un piano Standard può iniziare ad accumulare punti attivando la funzione “Resto”, che arrotonda gli acquisti e converte i centesimi in RevPoints. In questo modo, ogni spesa quotidiana può trasformarsi in un’opportunità di risparmio.

Con questa mossa, Revolut conferma l’intenzione di rendere il cambio valuta sempre più vantaggioso, soprattutto per chi investe nei piani più completi. Una strategia che punta a fidelizzare i clienti più attivi, offrendo vantaggi concreti e accessibili direttamente dall’app.