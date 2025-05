Kena Mobile: un pieno di giga ad un prezzo super con questa promo

Giorno d’oggi, avere una promozione che garantisca davvero tantissimi giga per navigare in Internet risulta indispensabile dal momento che questi ultimi ci permettono di rimanere connessi con il mondo digitale attorno a noi, è infatti indispensabile non rimanere a corto di giga soprattutto se la connessione Internet ci serve a livello lavorativo o immobilità, dunque sottoscrivere un’offerta che ci permetta di usufruire della giusta quantità di giga è una mossa indispensabile e soprattutto alla quale dobbiamo prestare attenzione.

Per fortuna in Italia sono presenti davvero tantissimi provider telefonici che garantiscono cataloghi di offerte davvero molto variegati e che dunque ci permettono di optare per la promozione più adatta alle nostre esigenze ma anche alle nostre possibilità, infatti le offerte sono stratificate nel modo più adeguato per permettere a chiunque di sottoscrivere un’offerta tutto incluso e soddisfacente.

Se avete bisogno di tanti giga, un provider che potrebbe fare al caso vostro è Kena Mobile, quest’ultimo ha recentemente lanciato una promozione che mette a disposizione di chi la sottoscrive davvero tantissimi giga ad un costo decisamente competitivo, vediamola insieme.

Tantissimi giga

L’offerta in questione consente di accedere a ben 130 GB di traffico dati in connettività 4G che aumentano a 230 si è attivato il servizio di ricarica automatica, abbinati a minuti illimitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, il costo da pagare ammonta a 6,99 € al mese, l’offerta poi ha un costo di attivazione pari a tre euro che scende a zero euro se decidete di fornire i consensi commerciali, quest’ultima è dedicata a coloro che sottoscrivono un nuovo numero o che mantengono il numero effettuando la portabilità da un operatore virtuale, la lista di operatori supportati è presente all’interno della pagina ufficiale della promozione.

Se siete interessati, potete sottoscrivere l’offerta direttamente sul sito ufficiale di Kena mobile in pochi semplici clic, una volta fatto potrete usufruire senza troppi problemi della vostra nuova offerta e di tantissimi giga.