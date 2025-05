iPhone 17 Air: ecco la brutta notizia sulla batteria

Come tutti ormai sappiamo da tempo quest’anno sarà l’anno del nuovo iPhone basato su un design ultra sottile, stiamo parlando di iPhone 17 Air, il dispositivo in questione andrà a sostituire il modello plus che non ha convinto in questi anni a causa delle sue vendite decisamente sottotono rispetto agli altri modelli e introdurrà un design decisamente unico dal momento che si parla di uno spessore di pena 5,5 mm.

Ovviamente tale spessore comporta delle rinunce tra le quali spiccano senza dubbio le fotocamere, il dispositivo ne avrà solamente una e la batteria, quest’ultima è la protagonista della voce di corridoio di oggi dal momento che fonti vicine all’azienda affermano che iPhone 17 Air per arrivare a fine giornata avrà bisogno di una ricarica durante quest’ultima.

Un compromesso ricco di dubbi

Nello specifico con le generazioni attuali di iPhone, circa l’80 o il 90% degli utenti riesce ad arrivare a fine giornata con una singola ricarica, secondo le stime con iPhone 17 Air questa percentuale scenderà attorno al 60%, in più le indiscrezioni parlano di una possibile soluzione che Apple avrebbe visto in una custodia combatte integrata che può ricaricare il dispositivo quando serve, il tutto molto probabilmente tramite la ricarica wireless MagSafe.

Ovviamente però ciò apre ad un ampio dibattito dal momento che ci si chiede quanto senso abbia per un utente medio investire una somma di denaro comunque molto importante per un dispositivo che rinuncia a due caratteristiche decisamente essenziali per uno smartphone di fascia alta, la batteria e la fotocamera, le quali possono essere presenti in altri dispositivi dal prezzo inferiore, ma con qualità di tutto rispetto, soprattutto se teniamo in considerazione il fatto che le recenti batterie utilizzano non più gli ioni di litio bensì le celle al silicio carbonio che garantiscono densità energetiche molto elevate con spessori ridotti.

Pare dunque evidente che Apple stia facendo una vera e propria scommessa con se stessa, confida molto che tutti i fedelissimi saranno pronti a rinunciare a queste caratteristiche pur di avere un iPhone rivoluzionario che punta tutto non tanto su una dotazione di livello assoluto, ma in questo caso, su un design che sposta l’ago della bilancia a suo favore.