Google aggiorna Gemini su Android: arrivano nuovi widget in stile Material You

Gemini

Google ha iniziato il rilascio di un aggiornamento per l’app Gemini su Android che introduce nuovi widget ispirati al linguaggio grafico Material You. L’obiettivo è offrire un’interazione più diretta con l’AI generativa dal launcher dello smartphone.

Widget dinamici per l’accesso rapido all’AI

Con l’ultimo aggiornamento, l’app Gemini per Android riceve un nuovo widget ridisegnato, che consente agli utenti di avviare rapidamente una conversazione con l’assistente AI direttamente dalla schermata principale. Il widget adotta colori dinamici basati sul tema del dispositivo, in pieno stile Material You, e si integra con la palette cromatica dell’interfaccia.

Il nuovo design include un campo di testo per digitare le richieste e un’icona per avviare la dettatura vocale. Il layout può adattarsi alle dimensioni scelte dall’utente, permettendo una maggiore personalizzazione dell’esperienza sullo schermo.

La funzione è in rollout graduale a partire dalla versione 15.17.67.29 dell’app Google, distribuita tramite Play Store. Gli utenti devono assicurarsi di avere attiva l’opzione “Sostituisci Assistente” con Gemini nelle impostazioni del proprio account Google. In caso contrario, il nuovo widget non sarà visibile nella sezione dei widget disponibili.

Il widget è compatibile con Android 12 e versioni successive, dove il supporto a Material You è pienamente operativo. La funzione potrebbe non essere ancora visibile per tutti, poiché Google la sta abilitando lato server in modo progressivo.

Questo aggiornamento fa parte di una strategia più ampia da parte di Google per integrare profondamente Gemini nell’ecosistema Android, sostituendo gradualmente Google Assistant nelle funzioni più avanzate. Il nuovo widget si affianca ad altri strumenti già disponibili, come l’accesso diretto da Google Search, le scorciatoie vocali e l’interazione in app.

Il widget permette di porre domande, chiedere spiegazioni, generare testi o richiedere suggerimenti senza aprire l’app completa. Questo riduce i passaggi necessari per accedere alle funzionalità AI, migliorando la fruibilità quotidiana dell’assistente.

Il nuovo aspetto grafico del widget si allinea con l’estetica del sistema Android introdotta con Material You, che prevede forme morbide, colori adattivi e transizioni fluide. Questo approccio mira a offrire uniformità visiva tra le diverse componenti del sistema e le app native.