Apple: Cook commenta l’arrivo dei dazi

Tim Cook, il CEO di Apple, ha rilasciato un’intervista alla CNBC. Durante il suo intervento, ha commentato la politica commerciale americana, in relazione all’arrivo dei nuovi dazi. Cook ha cercato di rassicurare gli investitori e anche l’opinione pubblica. Il CEO ha spiegato che Cupertino non teme eventuali conseguenze legate all’inasprimento delle tariffe. Ciò, ha spiegato, deriva da una riorganizzazione importante della catena di approvvigionamento a livello globale. Una mossa che ha ridotto la vulnerabilità di Apple alle tensioni commerciali internazionali.

Apple: cosa cambia per l’azienda con i nuovi dazi?

Secondo quanto dichiarato dal CEO, al momento una parte rilevante degli iPhone venduti negli Stati Uniti è già assemblata in India. Nello specifico, si parla di oltre il 50% degli smartphone commercializzati sul suolo americano. Per quanto riguarda gli altri dispositivi di punta del marchio, come Mac, iPad e AirPods, la gran parte della produzione destinata al mercato statunitense avviene in Vietnam. Tale strategia produttiva, ha spiegato Cook, permette ad Apple di ridurre notevolmente l’esposizione alle imposte sulle importazioni dalla Cina. Mantenendo però la produzione cinese per molti mercati al di fuori degli Stati Uniti.

Al momento, dispositivi come smartphone e computer beneficiano di esenzioni specifiche dalle tariffe imposte negli Stati Uniti. Opzione che ha protetto Apple da rincari immediati. Eppure, il contesto rimane instabile. Con dinamiche politiche e tensioni internazionali che potrebbero modificare rapidamente il quadro normativo. Cook ha ribadito agli azionisti l’impegno di Apple nel proseguire sulla strada della diversificazione produttiva. A tal proposito, l’azienda punta ad espandere ulteriormente la produzione di iPhone in India. Lo scopo di tale opzione è di coprire interamente la domanda di tali dispositivi dall’America. Ciò entro il 2027. Si tratta di un cambiamento di grande portata strategica, pensato per garantire maggiore solidità e flessibilità ad Apple. Ciò al fine di fronteggiare le incertezze economiche e geopolitiche dei prossimi anni.