Apple: aumentano i costi a causa dei dazi?

Con la presentazione dei risultati finanziari trimestrali, Apple ha posto grande attenzione al tema delle politiche commerciali statunitensi. In particolare, con riferimento ai dazi imposti dall’amministrazione Trump e all’incertezza economica che ne deriva. A tal proposito, il CEO Tim Cook ha spiegato come l’azienda sta affrontando la situazione. Per il momento, le tariffe doganali sui prodotti fabbricati in Cina non rappresenta una preoccupazione. Ciò grazie ad una strategia di diversificazione produttiva. La quale ha portato Apple a spostare la produzione in altri Paesi.

Apple presenta i suoi risultati finanziari