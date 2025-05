Wikipedia, l’AI è arrivata ma viene utilizzata con cautela

Sono per arrivare delle novità importanti su Wikipedia e riguardano l’intelligenza artificiale. Questa risorsa verrà a breve integrata ma senza alcun tipo di stravolgimento per quanto riguarda il contributo della mano umana che resterà sempre fondamentale. La strategia su cui l’azienda sta lavorando sarà triennale e si baserà su strumenti di intelligenza artificiale generativa che daranno una mano all’intera comunità volontaria.

Strumenti AI al servizio dei volontari

L’uso dell’AI sarà focalizzato su alcune aree operative che non richiedono giudizio umano diretto. Tra queste:

Automazione di compiti ripetitivi ;

Miglioramento della ricerca interna ;

Supporto nella traduzione dei contenuti ;

Tutoraggio assistito per nuovi editori.

Innanzitutto l’obiettivo è quello di garantire ai volontari di poter avere una spalla per concentrarsi su attività più complicate come ad esempio il verificare le varie fonti o discutere in comunità.

Niente voci generate in automatico (per ora)

Una delle decisioni più significative riguarda la generazione automatica di nuove voci, che non sarà una priorità. Wikimedia ha sottolineato che il volume di contenuti generati automaticamente non deve superare la capacità di controllo della comunità, pena una perdita di credibilità e coerenza.

L’intelligenza artificiale sarà quindi impiegata per rafforzare l’integrità dei contenuti, non per moltiplicare le pagine in modo indiscriminato. Tuttavia, questo equilibrio potrà essere rivisto in futuro, in base agli sviluppi della tecnologia e all’adattamento del sistema comunitario.

Un approccio prudente ma ambizioso

Wikipedia è consapevole del ruolo che ha giocato come fonte di dati nell’addestramento dei modelli AI di terze parti. Ed è proprio in questo contesto che la sua fondazione ha scelto una direzione ben definita: sfruttare l’AI per il bene della comunità, senza comprometterne l’identità.

Il progetto prevede revisioni annuali per monitorare l’impatto degli strumenti implementati e garantire che l’adozione dell’intelligenza artificiale resti in linea con i valori fondanti della piattaforma. Un equilibrio delicato, ma necessario, in un’epoca in cui l’automazione cresce e la fiducia nelle fonti è più cruciale che mai.