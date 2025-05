Meta AI: arriva la sua prima applicazione

Meta ha annunciato una novità interessante per il suo ecosistema. Si tratta della presentazione della prima versione di un’applicazione dedicata a Meta AI. Si tratta di una piattaforma autonoma progettata per offrire un’interazione più fluida, naturale e contestuale con l’assistente virtuale. Il rilascio iniziale è previsto per gli Stati Uniti, ma l’app è già accessibile anche in Italia. Anche se con alcune funzionalità limitate. Tale nuova app è pensata come un hub centralizzato. Il cui compito è gestire tutte le interazioni quotidiane con l’intelligenza artificiale di Meta. Integrando sia input vocali che testuali in un’unica interfaccia intuitiva.

Meta AI: dettagli sulla nuova applicazione

La piattaforma è costruita sul modello linguistico di ultima generazione Llama 4. Rappresenta un passo in avanti verso un’AI più empatica, connessa e capace di adattarsi alle esigenze specifiche degli utenti. Una delle novità più attese, anche se inizialmente non disponibile per il mercato italiano, è la homepage dedicata alla chat. Inoltre, l’applicazione supporta la connessione diretta ai Ray-Ban Meta Smart Glasses e alla versione web accessibile da meta.ai. Ciò consente di continuare le conversazioni in modo fluido su più dispositivi.

Una caratteristica distintiva è l’implementazione del sistema full-duplex per la gestione vocale. Quest’ultima risulta in fase di prova negli Stati Uniti, in Canada, Australia e Nuova Zelanda. Tale tecnologia consente un’interazione vocale continua, più simile a una telefonata che a una classica sessione con un chatbot, rendendo l’esperienza d’uso molto più naturale. Al momento, l’assistente non è ancora in grado di accedere ad internet in tempo reale. Meta però precisa che si tratta di un test volto a esplorare nuove modalità di interazione. L’attivazione vocale può essere avviata facilmente con un tocco. Oltre che con l’opzione “Ready to Talk“. In tal modo, è possibile mantenere il microfono sempre attivo per un’esperienza più dinamica.

Ulteriori dettagli sulla nuova piattaforma AI

All’interno dell’app si trova anche la sezione “Suggeriti”, un feed sociale che mostra come altri utenti utilizzano l’intelligenza artificiale. Si possono esplorare prompt condivisi, personalizzarli o prendere ispirazione. Con la garanzia che nulla venga pubblicato senza consenso. Inoltre, la funzione “memoria” permette a Meta AI di ricordare preferenze e interessi personali. Per farlo vengono analizzate anche informazioni provenienti dagli account Facebook e Instagram connessi tramite l’Accounts Center.

Più che una nuova app indipendente, Meta AI va a sostituire quella precedentemente conosciuta come View, destinata agli smart glasses Ray-Ban. Gli utenti che già utilizzavano l’app precedente vedranno un aggiornamento automatico. Meta AI è ora disponibile gratuitamente su iOS e Android, sia negli Stati Uniti che in Italia. Con aggiornamenti futuri previsti anche per altri Paesi.