Il cestino nascosto di WhatsApp: scopri come liberare decine di GB di memoria

Ogni giorno milioni di utenti si trovano a fare i conti con la memoria piena sui loro smartphone. Un problema che persiste nonostante le continue innovazioni tecnologiche. Anche dispositivi con ampie capacità di archiviazione, come i modelli da 512GB o 1TB, non sono immuni a questa difficoltà. La causa principale è l’accumulo di dati da app di messaggistica, social media, email e contenuti multimediali. Anche se le nuove versioni dei dispositivi hanno risolto parzialmente il problema con memorie più capienti, il vero ostacolo resta la gestione dei dati nascosti, come quelli che WhatsApp conserva di default. La maggior parte degli utenti non però è a conoscenza del fatto che tale app possiede un “cestino” nascosto che continua a occupare spazio.

Come liberare spazio su WhatsApp e svuotare il cestino nascosto

A differenza di altre applicazioni che offrono opzioni per svuotare facilmente la memoria, WhatsApp non permette un accesso diretto a questo spazio. Di conseguenza, gran parte dei dati scambiati tra gli utenti resta conservata senza un’opportuna pulizia. In effetti, spesso i file eliminati continuano ad essere memorizzati in una cartella nascosta, che si riempie con il tempo, accumulando GB di dati inutilizzati. Questo accumulo non è solo fastidioso, ma può compromettere le performance del dispositivo, rallentando il funzionamento generale.

Fortunatamente, c’è un modo per accedere a questi file nascosti e liberare spazio facilmente. Su dispositivi Android, il percorso è semplice. Aprendo il file manager, basta andare sulla cartella Android, poi media, com.whatsapp, selezionare la voce WhatsApp ed infine Media. Eliminando queste cartelle, verrà così liberata una grande quantità di memoria, spesso anche decine di gigabyte. Un grande spazio occupato inutilmente finalmente libero.

Oltre a questa operazione, esistono anche altri trucchi per migliorare la gestione della memoria su WhatsApp. Ad esempio, i backup automatici delle conversazioni possono essere una fonte di occupazione costante di spazio. Per evitarlo, è consigliabile entrare nel file system e rimuovere i backup più vecchi. Un altro accorgimento utile è disattivare la funzione che archivia automaticamente i file ricevuti nella galleria del telefono. Basta entrare nelle impostazioni dell’app, selezionare la scheda “Chat” e rimuovere la spunta accanto all’opzione che archivia automaticamente ogni contenuto. Seguendo questi semplici consigli, potrete così liberare spazio e migliorare le performance del vostro dispositivo. Tutto ciò senza dover ricorrere a soluzioni esterne come l’archiviazione su cloud o device di memoria aggiuntiva.