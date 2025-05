Tantissimi conti violati con un semplice messaggio su whatsapp, nuova truffa

Al giorno d’oggi, utilizzare WhatsApp purtroppo non è più sicuro come un tempo, la colpa però non è dell’applicazione che cerca con tutte le proprie funzioni di garantire il massimo della sicurezza e della privacy, bensì degli utenti che la utilizzano, la mano umana infatti è sempre la prima responsabile di qualsiasi utilizzo sbagliato di una determinata possibilità, quella di cui vi parliamo oggi è una nuova truffa che sta colpendo nello specifico gli utenti italiani con l’obiettivo di derubarli, i truffatori infatti da diverso tempo stanno utilizzando WhatsApp per ingannare gli utenti finali dal momento che tramite l’applicazione possono contattare molte più persone rispetto a quanto possibile con i mezzi di comunicazione tradizionali, tantissimi conti in banca sono a rischio dal momento che questa nuova truffa risulta davvero difficile da riconoscere, soprattutto per utenti poco esperti, scopriamo insieme come funziona in modo da poterci difendere nel migliore dei modi.

Una videochiamata e addio conto

la truffa in questione si palesa all’occhio dei consumatori come un messaggio in arrivo direttamente dalla loro banca, i truffatori infatti si fingono il loro istituto di credito e avvisano la vittima di dover recapitare immediatamente un messaggio molto urgente, ciò fa abbassare la guardia alla vittima che consentirà eseguendo le istruzioni dei truffatori, questi ultimi proporranno alla vittima di avviare una video chiamata all’interno della quale poi procedere ad attivare la condivisione dello schermo, una volta convinta la vittima poi le faranno effettuare l’accesso alla propria pagina Internet banking in modo da poter copiare senza nessun tipo di problema le sue credenziali di accesso, se anche voi doveste essere avvicinati in questa maniera il consiglio migliore da seguire è molto semplice, non eseguite nessun tipo di istruzione fornita e bloccate tutto immediatamente bloccando chi vi ha contattato.

Ricordate, ovviamente di restare sempre informati sui nuovi metodi di truffa, poiché così potrete riconoscerli tutti.