Amazon REGALA il Poco X7 con lo SCONTO oggi del 17%

Nuova occasione per tutti gli utenti per accedere ad uno dei migliori smartphone attualmente in circolazione, il POCO X7 può essere vostro con un risparmio ben superiore al normale, approfittando a tutti gli effetti della riduzione del 17% del listino iniziale di 299 euro, applicata in modo completamente automatico su Amazon.

Spesa ridotta per un prodotto davvero eccellente sotto molteplici punti di vista, a partire ad esempio dal processore effettivamente installato, un MediaTek Dimensity 7300 Ultra, octa-core con frequenza di clock a 2,5GHz, che viene accoppiato con GPU Mali-G615 MC2, oltretutto con una configurazione che addirittura può raggiungere 12GB di RAM e 512GB di memoria interna (la quale però non è espandibile con microSD).

Amazon fa sognare gli utenti con lo sconto su Poco X7

Il prezzo di vendita di POCO X7 fa letteralmente sognare i consumatori, proprio in questi giorni è stato difatti scontato del 17%, con un abbassamento effettivo della spesa di 50 euro da listino iniziale di 299 euro, per arrivare di conseguenza a poter spendere solamente 249 euro per il suo acquisto definitivo. Ordinatelo subito qui.

Lo smartphone non delude le aspettative nemmeno nel display, essendo presente un sensore da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione di 1220 x 2712 pixel, un AMOLED di alta qualità che offre un refresh rate fino a 120Hz, protezione Gorilla Glass Victus 2, ed una leggera curvatura sui bordi. Il comparto fotografico è composto, nella parte posteriore, da 3 sensori: un principale da 50 megapixel, seguito poi a ruota da un ultragrandangolare da 8 megapixel ed un effetto bokeh da 2 megapixel. Il tutto viene completato dalla presenza di una batteria da 5110mAh, con supporto alla ricarica rapida, e la possibilità comunque di godere di una autonomia sufficientemente elevata e duratura.