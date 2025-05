Beats Powerbeats Pro a prezzo shock con il -47% su Amazon

I Beats Powerbeats Pro wireless sono degli auricolari che consentono all’utente che li indossa di poter immergersi in esperienze sonore uniche ogni volta che vengono utilizzati. Non a caso, infatti, si tratta di un paio di auricolari ad alte prestazioni con un’autonomia eccellente e controlli per il volume e la riproduzione su entrambi i dispositivi. Non mancano appositive funzioni per i comandi vocali e funzione automatica di play/pausa.

Una delle caratteristiche che rendono unico questo paio di auricolari wireless è senza alcun dubbio la presenza del chip per cuffie Apple H1 e il Bluetooth di classe 1. Caratteristiche che consentono a questi auricolari di avere un raggio d’azione ancora più ampio e meno perdite di connessione durante l’utilizzo.

Beats Powerbeats Pro per un’esperienza sonora unica

La musica è la vostra passione e adorate ascoltare i vostri brani preferiti in qualsiasi momento? Gli auricolari Beats Powerbeats Pro arrivano sul mercato per soddisfare le esigenze di utenti che vogliono ascoltare musica anche in palestra e durante le sessioni di sport all’aria aperta. Non a caso, il design è stato progettato per assicurare la massima stabilità e il massimo comfort.

Grazie alla presenza di supporti auricolari regolabili e leggeri viene garantito un comfort e una stabilità ottimale. Le sorprese non terminano qui visto che il costruttore ha deciso di progettare questi auricolari pensando alle differenti esigenze degli utenti. Proprio per questo motivo, il design è stato del tutto rinforzato così da essere resistente sia all’acqua che al sudore, durante gli allenamenti più intensi o la corsa. Autonomia di ben 9 ore.

Approfittate subito dello sconto attualmente disponibile su Amazon per avere sempre a portata di mano un paio di cuffie eccellenti. Oggi potete pagarle solamente 159 euro grazie allo sconto del 57%.