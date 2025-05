HoMobile lancia una super offerta da 6,99€ al mese: una rivoluzione nel mobile

Mentre il mercato della telefonia si riempie di offerte sempre più complesse e dai costi variabili, HoMobile decide di puntare sulla semplicità. E lo fa con una promo sorprendente. Essa infatti prevede 150GB di traffico internet in 4G, chiamate e SMS illimitati a soli 6,99€ al mese. Un piano pensato per chi cerca la massima convenienza senza rinunciare alla qualità della connessione. L’operatore virtuale, che si appoggia alla rete Vodafone, ha ideato un pacchetto adatto a ogni tipo di utente. Dallo studente che naviga ore sui social, a chi lavora in mobilità e ha bisogno di una linea sempre disponibile.

HoMobile: connessione ultraveloce con il 5G, 200GB a meno di 10€ al mese

La proposta è riservata a chi effettua la portabilità del numero da altri gestori, ma anche chi richiede una nuova SIM può attivarla facilmente. La scheda telefonica è gratuita e l’attivazione prevede un costo simbolico di 2,99€, a cui si aggiunge una prima ricarica di 10€. Tutto il processo si può completare online. Ovvero direttamente dal sito ufficiale di HoMobile o tramite l’app, rendendo così l’intera esperienza d’uso più rapida ed intuitiva. L’offerta è disponibile in tutta Italia, coperta da una rete stabile e veloce e con un limite massimo di velocità fissato a 60Mbps in download.

Chi desidera ancora più potenza invece può puntare sulle nuove soluzioni in 5G. Infatti con soli 9,99€ al mese, HoMobile propone un piano con ben 200GB, minuti e SMS illimitati, accessibili su rete ultraveloce. Per chi vuole il massimo, è disponibile anche un’opzione da 250GB a 11,99€. Entrambe le promozioni prevedono gli stessi vantaggi, ovvero la SIM gratuita, l’ attivazione a 2,99€ e una gestione semplice tramite app.

Ma non è finita qui. Coloro che restano su un piano 4G ma vorrebbero testare il 5G, potranno farlo in qualsiasi momento con l’opzione “ho. Turbo”, attivabile a 1,29€ al mese. Si tratta di una funzione flessibile, utile per navigare più velocemente quando necessario, senza modificare il proprio piano base. Il servizio può essere attivato e disattivato con un click, direttamente dallo smartphone. Sul sito ufficiale poi si trovano tutte le informazioni e si possono confrontare le varie offerte. Insomma, HoMobile punta su trasparenza, risparmio e flessibilità, per offrire una soluzione concreta in un mercato troppo spesso confuso da costi nascosti e vincoli contrattuali.