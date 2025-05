Ho mobile: niente più preoccupazioni con questa super offerta

Se vi siete resi conto che la vostra attuale promozione non è più in grado di venire incontro alle vostre esigenze, sicuramente è arrivato il momento di cambiare e di dotarvi di qualcosa di più sostanzioso o comunque di più adatto alle vostre necessità, fortunatamente in Italia il mercato della telefonia vanta svariati operatori che ogni giorno offrono cataloghi di offerte sempre aggiornati e ricchi di promozioni adatti a soddisfare le esigenze di ogni tipologia di consumatore, ovviamente la competitività di questo mercato è legata proprio a questo fattore che va tutto a beneficio del consumatore, tra i vari provider disponibili in Italia uno che sicuramente potrebbe fare al caso vostro è l’operatore tinto di viola ho mobile, il provider sul proprio sito Internet infatti garantisce promozioni davvero competitive e facilmente attivabili ad un costo davvero ottimo, non a caso recentemente ne ha pubblicata una nuova che risulta davvero interessante poiché è in grado di accontentare chiunque, scopriamo insieme che cosa offre.

Una super offerta

L’offerta in questione risulta davvero competitiva dal momento che offre 200 GB di traffico dati in connettività 5G con minuti limitati ed SMS illimitati verso tutti, il costo da pagare ammonta a 9,99 € al mese e l’unico requisito di accesso a cui prestare attenzione è rappresentato dal corso di attivazione, per coloro che infatti sottoscrivono un nuovo numero direttamente all’interno dell’operatore oppure mantengono il loro numero effettuando la portabilità da un operatore virtuale presente all’interno di una lista consultabile nel sito ufficiale della promozione, il costo di attivazione sarà di 2,99 €, mentre negli altri casi il costo salirà a 29,90 € vanificando di fatto la convenienza della promozione, in ogni caso tale costo includerà l’attivazione della Sim e la sua ricezione, nonostante ciò tra l’altro potete anche scegliere se optare per la Sim fisica standard oppure per la eSIM, in quest’ultimo caso assicuratevi che il vostro smartphone supporti tale formato.