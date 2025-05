YouTube rivoluziona l’esperienza su Smart TV: nuove funzioni, un’interfaccia più intuitiva e strumenti potenziati

YouTube ha deciso di cambiare passo. Ma lo fa proprio dove meno lo si aspetta, sul divano di casa. In occasione del suo ventesimo anniversario, la piattaforma ha rivolto l’attenzione ai grandi schermi, con un aggiornamento profondo dell’app dedicata alle Smart TV e alle console. In un momento in cui il consumo di video attraverso la TV supera persino quello su smartphone, almeno negli Stati Uniti, era inevitabile un’evoluzione in questa direzione.

YouTube: funzionalità avanzate per utenti e creator

L’interfaccia è stata completamente rivista. Ora infatti appare più pulita, più intuitiva, e costruita attorno alle abitudini dell’utente. Le nuove sezioni tematiche facilitano la scoperta dei contenuti, organizzandoli in base agli interessi personali di ciascuno. Non mancano novità utili come “Continua la tua ricerca”, che consente di riprendere velocemente le ultime tre ricerche effettuate. Il pubblico amante della musica troverà un accesso diretto a remix, cover e brani già ascoltati. Un’attenzione particolare è riservata agli Shorts e ai podcast, due formati ormai centrali nella strategia di YouTube. I video brevi vengono ora separati da quelli più lunghi e trovano spazio in sezioni specifiche del feed “Guarda dopo” e nella scheda delle iscrizioni. I podcast, invece, vengono inseriti in una nuova scheda dedicata all’interno della libreria, rendendoli più accessibili e semplici da gestire.

Ma il cambiamento non si ferma all’aspetto visivo. Sul piano delle funzionalità, YouTube introduce opzioni pensate per rendere la sua esperienza d’uso ancora più fluida. È finalmente possibile ripetere qualsiasi video in loop, selezionando l’apposita voce dal menu di riproduzione. In più, arrivano le “Anteprime immersive dei canali”. Ovvero una nuova modalità che mostra sfondi a tutto schermo e brevi clip dei video principali nella parte superiore del canale. Una scelta pensata per offrire un impatto visivo immediato e coinvolgente.

YouTube guarda anche ai creator. Il nuovo pannello in YouTubeStudio consente di analizzare il tempo di visualizzazione per tipo di dispositivo, mobile, TV, computer o tablet. Un’aggiunta che aiuterà i content creator a sviluppare meglio la loro strategia in base al comportamento del pubblico. La televisione, da semplice strumento passivo, diventa così il cuore dell’esperienza YouTube.