Pixel 7a: sostituzione gratis per le batterie con anomalie

Di recente, numerosi utenti del Google Pixel 7a hanno segnalato un problema sempre più diffuso. Si tratta di un rapido degrado delle batterie. Accompagnato da anomalie evidenti come rigonfiamenti anomali della scocca. In molti casi, tali rigonfiamenti non solo compromettono l’estetica del dispositivo. Possono anche diventare un rischio per la sicurezza. Considerando le numerose segnalazioni, Google ha deciso di intervenire ufficialmente. L’azienda di Mountain View ha annunciato il lancio di un programma di sostituzione dedicato ai dispositivi affetti da tali difetti.

Google Pixel 7a: come ottenere la sostituzione

Per accedere al programma gratuito, gli utenti devono compilare un modulo. Quest’ultimo è disponibile sulla pagina di supporto ufficiale dell’azienda. In tale modulo vengono richieste informazioni dettagliate sul Pixel 7a. In particolare sulle condizioni della batteria e sull’eventuale presenza di sintomi anomali. Dopo aver analizzato i dati ricevuti, Google valuterà se lo smartphone è idoneo alla sostituzione gratuita della batteria. È importante sottolineare che il programma prevede anche un controllo generale dello stato dello smartphone. Se emergono danni non correlati al problema della batteria l’idoneità alla riparazione gratuita potrebbe decadere.

È importante sottolineare che il programma di sostituzione non è disponibile ovunque. Le riparazioni sono possibili solo in alcuni Paesi selezionati. Tra cui Stati Uniti, India, Germania, Canada. Singapore, Regno Unito e Giappone. Qui gli utenti possono scegliere tra recarsi fisicamente in un centro di riparazione autorizzato. O in alternativa utilizzare l’opzione di spedizione del dispositivo. In altri territori, come l’Italia, dove il servizio di spedizione non è previsto, gli utenti devono invece rivolgersi a un centro assistenza locale. Se tale soluzione non è praticabile, Google offre un’alternativa interessante. Ovvero la possibilità di richiedere una compensazione economica.

Tale opzione varia a seconda che il dispositivo sia ancora coperto da garanzia o meno. Per chi è fuori garanzia, Google offre 200 dollari (in valuta locale). Oppure un codice sconto di 300 dollari da spendere per l’acquisto di un nuovo dispositivo sul Google Store. Se invece il Pixel 7a è ancora in garanzia, l’importo riconosciuto può arrivare fino a 456 dollari.

Va precisato che l’accesso a queste forme di compensazione è riservato ai clienti residenti in Paesi specifici. Ovvero Malaysia,Singapore, Australia, Canada, Taiwan, Giappone, India, Stati Uniti. Regno Unito, Svizzera e paesi dello Spazio economico europeo. Con tale iniziativa, Google dimostra attenzione verso i propri clienti. L’azienda agisce per limitare i disagi causati da un problema non trascurabile.