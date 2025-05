Nothing, aggiornamento per Essential Space: ora è più rapido, stabile ma soprattutto utile

Londra chiama, e lo fa con un aggiornamento tutto dedicato all’intelligenza artificiale. Nothing, l’azienda fondata da Carl Pei, ha annunciato un importante update per Essential Space, la sua piattaforma AI pensata per raccogliere, organizzare e restituire agli utenti contenuti, idee e promemoria in modo naturale e automatizzato.

Cosa cambia con il nuovo aggiornamento

Con un post pubblicato su X, Nothing ha comunicato le principali novità in arrivo.

L’obiettivo è migliorare prestazioni, usabilità e risposta dell’AI. Il cuore del sistema resta lo stesso: un hub che si alimenta di ciò che viene catturato con l’Essential Key, il tasto laterale presente sui dispositivi Phone (3a), Phone (3a) Pro e il nuovo Phone 2 Pro di CMF.

Ecco cosa è stato introdotto:

Pagina dettagliata per i promemoria : è ora possibile modificare orari e contenuti dei reminder in modo più preciso e diretto;

Risposte AI più rapide : i tempi di attesa sono stati ridotti sensibilmente, rendendo l’esperienza complessiva più fluida;

Miglioramenti generali: aggiornamenti sotto il cofano con correzioni di bug e ottimizzazioni varie per una maggiore stabilità.

Nothing tiene a sottolineare che non è necessario alcun intervento manuale da parte dell’utente: l’aggiornamento viene gestito direttamente tramite Google Play Store, non appena lo smartphone è connesso a una rete Wi-Fi.

Un’AI sempre più integrata nella quotidianità

Essential Space nasce come spazio dinamico dove si raccolgono automaticamente screenshot, note vocali, foto e appunti, organizzati dall’AI per essere consultati in qualsiasi momento.

Non si tratta solo di archiviazione, ma di un vero e proprio assistente intelligente, capace di mettere ordine nei contenuti sparsi del telefono, dando priorità a ciò che l’utente cattura al volo.

L’aggiornamento rafforza l’identità di Essential Space come strumento discreto ma presente, pensato per adattarsi alle abitudini quotidiane.

Con una maggiore velocità di risposta e nuove possibilità di gestione, l’app punta a diventare ancora più centrale nell’ecosistema dei dispositivi Nothing.

In attesa di future evoluzioni, la strada tracciata appare chiara: unire interfacce leggere, design essenziale e funzioni AI concrete, senza complicare la vita a chi le usa.