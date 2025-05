Spotify, playlist AI in più di 40 paesi: Italia ancora tagliata fuori

Dopo un lungo periodo di test, Spotify ha deciso di allargare la funzione AI Playlist a più di quaranta nuovi mercati. Una notizia attesa da molti, anche se per l’Italia, purtroppo, bisognerà ancora aspettare.

Come funziona davvero AI Playlist

Lasciare ancora una volta che l’intelligenza artificiale possa fare il suo corso, questa volta per comporre una playlist a misura dell’utente. Basta infatti scrivere una frase anche di fantasia per poter avere questo straordinario risultato. Si può chiedere infatti una playlist per una giornata di sport o magari se si sta per fare un lungo viaggio in aereo o in treno: Spotify ascolterà la voce degli denti, questa volta solo per chi usa l’applicazione in lingua inglese, e procederà. E se il risultato non convince, si possono aggiungere modifiche rapide: ad esempio, si può chiedere una playlist “più tranquilla” oppure “più energetica”.

Per provare la novità, basta aprire la libreria di Spotify, premere il tasto “+” e scegliere la nuova opzione AI Playlist. In alternativa, è possibile cercarla direttamente usando la barra di ricerca.

Dove arriva la novità (e dove no)

La funzione è partita il 24 aprile e ha raggiunto paesi come Australia, Regno Unito, Stati Uniti, Sudafrica, Canada, Irlanda e tanti altri sparsi tra Africa, Oceania e Caraibi.

L’Italia, per ora, rimane esclusa dal rollout.

Spotify sottolinea che AI Playlist è ancora in fase beta, quindi ci saranno miglioramenti progressivi. L’obiettivo è chiaro: rendere sempre più personale l’esperienza musicale, lasciando agli utenti la libertà di creare le proprie colonne sonore partendo da un’idea, un’emozione o anche solo una combinazione di emoji.

Per il nostro mercato, invece, non resta che attendere. La sensazione è che, una volta estesa la compatibilità linguistica, anche qui si potrà finalmente provare questa nuova funzione. Spotify dunque conferma ancora una volta la sua volontà di migliorarsi seguendo i tempi che corrono, i quali vengono scanditi dall’intelligenza artificiale.