Monitor gaming MSI a prezzo bomba su Amazon: sconto del 18%

Il vostro monitor non è in grado di offrirvi un’esperienza d’uso eccellente? Siete in cerca di una soluzione di dimensioni più grandi per poter visualizzare meglio le immagini e immergervi completamente nelle vostre sessioni di lavoro o di gaming? Oggi potete acquistare questo modello di monitor marchiato MSI a un prezzo davvero ottimo. L’MSI MAG è un monitor da gaming curvo da 34″. Non a caso, quest’ultima caratteristica vi offre un’esperienza di gioco più coinvolgente proprio perché la curvatura da 1500R accompagnata dal design senza cornice rende ancora più ampia la visuale.

Oltre a ciò, il pannello VA da 3440 x 1440 offre una frequenza di aggiornamento di 180 Hz con un tracciamento fluido dei movimenti, ma non solo. Grazie al supporto fino a 1.07 miliardi di colori e alla tecnologia Less Blue Light è in grado di ridurre l’affaticamento degli occhi.

Offerte imperdibili sono disponibili sui canali telegram chiamati tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per rimanere aggiornati su tutti gli sconti messi a disposizione da Amazon.

Monitor 34″ MSI per sessioni di gaming uniche

Dite addio al vostro vecchio monitor! Questo modello marchiato MSI vi consentirà di dare il via a sessioni di gaming con i vostri amici spendendo davvero poco. Lo sconto attualmente disponibile sulla pagina web di Amazon vi consente di risparmiare il 18% sul prezzo di listino rispetto ad altri giorni.

Tra le caratteristiche che contraddistinguono questo monitor da gaming con display da 34″ curvo, non possiamo non porre l’attenzione sulla funzione Anti-Flicker che offre un’esperienza visiva superiore riducendo la quantità di sfarfallio, a differenza dei monitor classici che si usano comunemente.

Che aspettate? Non perdete altro tempo se volete acquistare questo monitor da gaming MSI a un prezzo unico. Lo sconto del 18% sul prezzo di listino di 399 euro vi consente di pagarlo solamente 329 euro. Approfittatene subito e potrete immergervi in esperienze di gioco senza paragoni.